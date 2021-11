Nach sechs Monaten an Bord der Internationalen Raumstation ISS sind vier Astronauten zur Erde zurückgekehrt. Die Dragon-Raumkapsel des privaten Weltraumunternehmens SpaceX landete am Montagabend (Ortszeit) im Golf von Mexiko vor der Küste des US-Bundesstaates Florida.

Ein in der Nähe postiertes Schiff sollte die Raumkapsel bergen, anschließend sollten die Astronauten per Hubschrauber an Land gebracht werden.

Der Franzose Thomas Pesquet, die US-Astronauten Shane Kimbrough und Megan McArthur sowie der Japaner Akihiko Hoshide hatten ein halbes Jahr auf der ISS verbracht. Die "Crew 2" verließ die Raumstation nun vor der geplanten Ankunft des deutschen Astronauten Matthias Maurer und drei weiterer Astronauten.

Deren Flug ins All vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida musste mehrfach verschoben werden und ist jetzt für Mittwochabend geplant. Bis dahin ist die ISS aber nicht verwaist, sondern noch mit zwei russischen Kosmonauten und einem US-Astronauten besetzt.

Pesquet sprach via Twitter von einem "stolzen Ereignis", Frankreich im Weltraum vertreten zu haben. "Das nächste Mal der Mond?" fragte der 43-jährige Astronaut. Nach seiner Landung muss er sich einigen medizinischen Tests unterziehen, bevor er zum Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) nach Köln zurückkehrt. Dort sind eine Reihe weiterer Tests vorgesehen, um die Folgen eines langen Aufenthalts im All für den menschlichen Körper zu überprüfen.

Die "Crew 3" rund um den deutschen Astronauten Maurer wird nach Angaben der Nasa frühestens am Mittwochabend (Ortszeit) vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida starten. Der Besatzung gehören neben Maurer die Nasa-Astronauten Raja Chari, Tom Marshburn und Kayla Barron an. Auch diese vier Astronauten sollen ein halbes Jahr lang auf der ISS leben und arbeiten.

Für den 51-jährigen Maurer ist es die erste Mission im All. Der Saarländer ist nach Alexander Gerst der zweite Deutsche im europäischen Astronautenkorps und der erste deutsche Astronaut, der an Bord einer kommerziellen SpaceX-Raumkapsel zur ISS fliegt. Insgesamt ist er der zwölfte Deutsche, der ins All reist.