Forscher der Taiwanischen Wissenschaftsakademie haben nach eigenen Angaben einen Test auf das SARS-CoV-2-Coronavirus erfolgreich erprobt, der weniger als eine halbe Stunde braucht.

Schnellere und einfach anzuwendenden Test auf das neuartige Coronavirus sind nach Ansicht von Fachleuten dringend notwendig. Derzeit verfügbare Diagnosetests für SARS-CoV-2 benötigen, bis ein Ergebnis vorliegt, etwa vier Stunden. Zudem ist es vielerorts derzeit nicht möglich, genügend Tests durchzuführen, weil es an Labor-Ausrüstung und geschultem Personal mangelt.

Taiwan hat einen deutlich schnelleren Test erprobt

Die Academia Sinica, Taiwans nationale Wissenschaftsakademie, gab am Sonntag auf ihrer Facebook-Seite bekannt, Forscher dort hätten einen neuen, deutlich schnelleren Test erfolgreich erprobt. Grundlage der von An-Suei Yang und seinem Team am Genomics Research Center der Akademie in Taipeh entwickelten Methode seien so genannte monoklonale Antikörper, die spezifisch an ein Hüllprotein des Virus binden.

Hierbei handele es sich um das Coronavirus-Nucleocapsid-Protein, auch N-Protein genannt. Bisherige Tests identifizieren dagegen Virus-Erbgut. Sie benötigen relativ viel Zeit, weil die meist winzigen Mengen jenes Erbmaterials zunächst vervielfältigt werden müssen, damit ein Test überhaupt „anschlagen“ kann.

Die neue Methode ist bislang in keinem wissenschaftlichen Fachjournal veröffentlicht und entsprechend auch noch nicht offiziell von anderen Fachleuten überprüft worden. Laut Yang bindet keiner der genutzten monoklonalen Antikörper N-Proteine ​​der anderen fünf Coronavirus-Stämme. Damit sei „Kreuzreaktivität“, die zu fälschlich positiven Testresultaten führen könnte, für das neue SARS-CoV-2-Nachweiskit ausgeschlossen.

Der Test muss noch validiert und zudem eine Herstellung in großen Mengen erprobt werden. Wenn das gelinge, werde ein solcher Testkit das Coronavirus in nur 15 Minuten nachweisen können, genau wie ein Influenza-Schnelltest.

Noch ist unklar, wie lange es dauert, bis der Test validiert ist

Wichtig zu klären sein wird unter anderem die Frage, ob der Test empfindlich genug ist, um Infektionen ausreichend sicher nachweisen zu können. Wie lange es dauern wird, bis der Test validiert und - so die Validierung erfolgreich verläuft - eine industrielle Produktion möglich sein wird, ist derzeit unklar.

Normalerweise vergehen für einen solchen Prozess zumindest Monate. Angesichts der aktuellen Ausnahmesituation könnte dieser aber möglicherweise auch deutlich beschleunigt werden