Die Schulen in Deutschland haben sich bei der digitale Bildung zwar auf den Weg gemacht, vor allem Schulleitungen und Lehrkräfte schätzen das Thema viel höher ein als noch vor fünf Jahren. Wegen der schlechten IT-Ausstattung wirkt sich das aber immer noch kaum auf die Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler aus, diese verharren im internationalen Vergleich im Mittelfeld.

Das sind die zentralen Ergebnisse der internationalen ICILS-Studie, die die Medienkompetenzen von Achtklässlerinnen und Achtklässlern untersucht. Die Studie wurde am Dienstag veröffentlicht. Die Potenziale digitaler Bildung „werden in Deutschland weiterhin längst nicht ausgeschöpft“, heißt es in der Studie. Wie schon bei der Vorgängeruntersuchung vor fünf Jahren liegt Deutschland im Mittelfeld der getesteten Länder.

Tagesspiegel Background Digitalisierung & KI Digitalpolitik, Regulierung, Künstliche Intelligenz: Das Briefing zu Digitalisierung & KI. Für Entscheider & Experten aus Wirtschaft, Politik, Verbänden, Wissenschaft und NGO. Jetzt kostenlos testen!

In die Studie flossen die Ergebnisse von 3655 Schülerinnen und Schülern aus 210 Schulen in Deutschland ein. Über die Ausstattung ihrer Einrichtung wurden zudem 2386 Lehrkräfte befragt. Die Studie wurde vor dem Abschluss des Digitalpakts in Deutschland erhoben.

Dänemark – das als einziges europäisches Land ebenfalls an beiden ICILS-Studien teilnahm – schneidet erneut deutlich besser ab als Deutschland und hat seinen Vorsprung sogar ausgebaut. Höhere Werte als Deutschland erzielen im Bereich „Computational Thinking“ auch Südkorea, Finnland, Frankreich und die USA. Insgesamt beteiligt waren 14 Länder.

Ein Drittel erreicht nur basale Medienkompetenzen

„Besorgniserregend“ sei, dass ein Drittel der Jugendlichen in Deutschland nur die unteren Kompetenzstufen erreichen, heißt es in der Studie. Diese Schüler verfügen lediglich über sehr rudimentäre und basale computer- und informationsbezogene Kompetenzen. Umgekehrt schaffen nur 1,9 Prozent die höchste Kompetenzstufe, was in anderen Ländern allerdings ähnlich ist.

Dennoch: „Das Engagement der Lehrkräfte und Schulleitungen ist gestiegen“, sagt Studienleiterin Birgit Eickelmann, Schulpädagogik-Professorin an der Universität Paderborn. Sie macht das zum Beispiel daran fest, dass inzwischen 23,1 Prozent der Lehrkräfte täglich digitale Medien im Unterricht nutzen. Vor fünf Jahren waren das nur 9,1 Prozent. Schulleitungen halten wesentlich häufiger das Lernen mit digitalen Medien für relevanter als zuvor.

[Lesen Sie hier ein Interview mit der Studienleiterin: Wie digitales Lernen in der Schule gelingen kann]

Warum kommen diese Bemühungen aber nicht bei den Schülerinnen und Schülern an, warum haben sich die Kompetenzen seit 2013 nicht verbessert? Eickelmann erklärte das zum einen mit einem „sehr lehrkräftezentrierten Einsatz von digitalen Medien“. Diese würden vor allem genutzt, um Informationen im Frontalunterricht zu präsentieren, nicht aber für individualisiertes Lernen, wie es etwa in Dänemark viel stärker verbreitet sei.

Nur ein Viertel der Schulen verfügt über WLAN

In vielen Fächern gebe es zudem Leerstellen: So berichten zwei Drittel der Schüler, dass digitale Medien nicht in Deutsch, Fremdsprachen und Mathematik genutzt werden.

Dazu kommt, dass es bei der Ausstattung der Schulen noch immer gravierende Mängel gibt – „was immer mehr Lehrkräfte selber als sehr kritisch einschätzen“, wie Eickelmann sagt. Nur 26,2 Prozent der Jugendlichen besucht eine Schule, in der sowohl die Lehrkräfte als auch die Schüler Zugang zu einem schulischen WLAN haben. International ist Deutschland damit weit abgeschlagen, im internationalen Schnitt verfügen 64,9 Prozent der Schulen über WLAN. „Die von digitalen Medien geprägte Lebenswirklichkeit der Schüler trifft also auf Schulen, die ausstattungsmäßig immer noch in der Kreidezeit verhaftet sind“, sagt Eickelmann.

Mehr zum Thema ICILS-Studie zur Computer-Kompetenz von Achtklässlern Elf Schüler teilen sich einen Computer

Ein anderes Beispiel: An nur 3,2 Prozent der Schulen statten alle Lehrkräfte mit einem eigenen tragbaren digitalen Endgerät aus. International sind das im Schnitt 24,1 Prozent, in Dänemark sogar 91,1 Prozent. Auch gebe es in Deutschland unter den Lehrkräften zwar eine große Nachfrage nach Weiterbildungen zu digitalen Medien, sagte Eickelmann – in der Fläche seien die Angebote dafür aber bei weitem nicht ausreichend.