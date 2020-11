Neue Wendung im Plagiatsfall von Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD): Laut „Zeit“ war das Prüfgremium der Freien Universität Berlin (FU) ausschließlich mit Personen besetzt, die wissenschaftlich engere Verbindungen zur Doktormutter Tanja Börzel hatten. Die Kommission, die die Plagiatsvorwürfe zu Giffeys Doktorarbeit prüfen sollte, war am 25. Februar 2019 vom Promotionsausschuss des Otto-Suhr-Instituts der FU eingesetzt worden, deren Vorsitzende bis heute Tanja Börzel ist. Dem Vernehmen nach soll dasselbe Prüfgremium möglicherweise auch für die nun angekündigte erneute Prüfung von Giffeys Arbeit zuständig sein.

Untersuchung zog sich acht Monate hin

Nach Informationen der "Zeit" hatte es sechs Wochen gedauert, bis die Kommission 2019 das erste Mal zusammen kam. Die Untersuchung zog sich acht Monate hin, am Ende stand die ungewöhnliche Entscheidung, dass Giffey den Doktortitel behalten durfte, die FU aber, erstmals in ihrer Geschichte, eine Rüge aussprach. Eine Maßnahme, die in der Promotionsordnung gar nicht vorgesehen ist.

Die FU hat in der vergangenen Woche nun diese Rüge wieder zurückgezogen und angekündigt, das Verfahren neu aufrollen zu wollen. Womit die künftige Berliner SPD-Vorsitzende nun doch noch ihren Doktortitel verlieren könnte.

Objektive Täuschung an 27 Stellen

Die Prüfer der FU sahen bei der ersten Prüfung eine „objektive Täuschung“ an 27 Stellen. Im Hintergrund des erneuten Verfahrens steht die Frage, ob es sich bei den in gefundenen Plagiaten um einem minderschweren oder schweren Fall der Täuschung handelt.

Die FU hatte nun mitgeteilt, dass ein minderschwerer Fall „im Schlussbericht des Prüfgremiums für die Dissertation nicht dargetan worden“ sei und daher eine erneute Prüfung durchzuführen sei. Die Formulierung lässt offen, ob die Täuschungen schwer oder weniger schwer wiegen. Ein externes von der CDU in Auftrag gegebenes Gutachten war zu dem Schluss gekommen, dass Giffey der Doktortitel aberkannt werden sollte.

Studierende fordern Konsequenzen

Das fordert auch der Studierendenausschuss Asta der FU, der mit seiner Forderung nach Freigabe des FU-Prüfergebnisses den Fall wieder ins Rollen gebracht hatte. Die Formulierung in der Mittelung der FU sei „durchaus kryptisch“, sagte Asta-Referent Janik Besendorf dem Tagesspiegel.

„Wir sind überzeugt davon, dass die einzig mögliche Entscheidung der Entzug des Titels sein kann.“ Das Gutachten der FU spreche von objektiver Täuschung und bedingtem Vorsatz sowie von sanktionswürdigem Verhalten. „Fällt die Rüge als Sanktion weg, bleibt nur der Entzug des Doktortitels“, so Besendorf.

Die Studierendenvertreter fordern zudem den Rücktritt von Tanja Börzel als Vorsitzende des Promotionsausschusses: „Tanja Börzel als Doktormutter von Giffey darf an einem erneuten Verfahren auf keinen Fall beteiligt sein.“

Der Promotionsausschuss müsse alles zur Causa Giffey ohne sie entscheiden. Sollte die FU Giffey nach der neuerlichen Prüfung den Doktortitel nicht aberkennen, stelle sich auch die Frage nach einem Rücktritt des Präsidiums. „Auf jeden Fall müssen aus diesem Disaster Konsequenzen gezogen werden.“ Die ganze Arbeit müsse erneut ausführlich geprüft werden, nicht nur die Stellen, die von Vroni-Plag Wiki aufgedeckt worden waren.