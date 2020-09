Neue Köpfe für die Charité: Der Vorstand des Universitätsklinikums wird teilweise neu aufgestellt - und erweitert. So verantwortet der Bauchchirurg Martin E. Kreis künftig den Bereich Krankenversorgung, er löst im Amt den langjährigen Ärztlichen Direktor Ulrich Frei ab.

Carla Eysel übernimmt den neu geschaffenen hauptamtlichen Posten Personal und Pflege. Sie ist bisher CEO von Alba Europe, dem größten Geschäftsbereich des Recycling-Unternehmens.

Von vier auf sechs Mitglieder

Die Personalien beschloss am Freitagnachmittag der Aufsichtsrat der Charité. Ab Anfang Januar wird das Leitungsgremien der Charité damit aus insgesamt sechs Personen statt wie bisher aus vieren bestehen.

Die Erweiterung des Vorstands war mit der Novellierung des Berliner Unimedizingesetzes im vergangenen Jahr beschlossen worden. Die Aufwertung insbesondere des Pflegebereichs war lange gefordert worden. Eine Erweiterung hatten Experten auch wegen der Aufgabenfülle an Europas größtem Universitätsklinikum empfohlen.

Als neues Mitglied wird dann auch Christopher Baum zum Vorstand stoßen. Baum war unlängst zum neuen Chef des Berliner Instituts für Gesundheitsforschung (BIG) gewählt worden. Da das BIG in die Charité integriert wird, rückt Baum automatisch in die Führungsetage der Charité auf. Unverändert auf ihren Positionen bleiben der Vorstandsvorsitzende Heyo Kroemer, der 2019 aus Hannover nach Berlin gewechselt war, der für Lehre und Forschung zuständige Dekan Axel Pries sowie Finanzvorständin Astrid Lurati.

Von Alba zur Charité

Der neue Vorstand für die Krankenversorgung, Martin E. Kreis, sollte sich an der Charité bestens auskennen. Er ist seit 2012 Direktor der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Gefäßchirurgie am Campus Benjamin Franklin in Steglitz, seit April 2018 Ärztlicher Centrumsleiter des Charité-Centrums für Chirurgische Medizin. Zuvor war Kreis in München tätig. Sein Vorgänger Ulrich Frei geht in den Ruhestand.

Die neue Pflege- und Personal-Vorständin Carla Eysel ist Juristin und war vor ihrem Engagement bei Alba bereits für den Personalbereich beim TÜV Rheinland zuständig. Die Juristin ist auf Arbeitsrecht und Arbeitspolitik spezialisiert. Ihr Hauptaugenmerk dürfte dem Fachkräftemangel und der von vielen Pflegekräften kritisierte Unterbezahlung gelten.