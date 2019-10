Schülerinnen und Schüler, die an "Schulen in sozial schwierigen Lagen" lernen, sollen bessere Bildungschancen erhalten. Bund und Länder haben sich dazu auf das 125-Millionen-Euro-Programm "Schule macht stark" geeinigt. Es soll Schulen in sozioökonomisch benachteiligten Stadtquartieren oder Landgemeinden helfen, sich ein neues schulpsychologisches und inklusionspädagogisches Programm zu erarbeiten und ihren Unterricht so zu entwickeln, dass sich die Potenziale der Schülerschaft besser entfalten können.

Das Programm hat eine Laufzeit von zehn Jahren. In der ersten, fünfjährigen Phase werden bundesweit 200 Schulen wissenschaftlich bei ihrer Schul- und Unterrichtsentwicklung beraten, heißt es in einem Papier der Kultusministerkonferenz und des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF). Gleichzeitig sollen sich die Schulen mit ihrem sozialräumlichen Umfeld vernetzen, also etwa mit Kitas, Kultureinrichtungen und Unternehmen, und untereinander.

Ausgewählt werden die Schulen von den 16 Bildungsministerien der Länder. Zu den Kriterien gehören in erster Linie sozialräumliche Daten: Sozioökonomisch benachteiligte Schulen sind solche, die nach dem Pisa-Index des wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Status der Elternschaft im untersten Quartil liegen.

Im Kern geht es um "fehlende Basiskompetenzen"

In der zweiten Phase ab 2025 werden die an den Modellschulen entwickelten Konzepte wissenschaftlich evaluiert. Die "praxistauglichen" Strategien sollen dann an andere Schulen weitergegeben werden.

Vorgestellt wurde "Schule macht stark" am Mittwoch in Berlin von Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU), KMK-Präsident Alexander Lorz (CDU) und Hamburgs Schulsenator Ties Rabe (SPD), der für die SPD-regierten Länder spricht. Die Länder finanzieren mit 62,5 Millionen Euro die Unterstützung der Schulen - in der ersten Phase stehen dafür jährlich fünf Millionen Euro zur Verfügung. In der zweiten Phase sind es 7,5 Millionen Euro.

Wie aber soll den Schülern konkret geholfen werden, die Lernziele ihrer jeweiligen Schulstufe und Schulart zu erreichen? Insbesondere "fehlende Basiskompetenzen" und damit Lese- und Schreibkompetenzen in Deutsch sowie die Mathematik-Kenntnisse sollten aufgearbeitet werden, heißt es. Gestärkt werden soll aber auch das "positive Selbstkonzept" der Schüler sowie soziale Kompetenzen.

Von seinem Aufbau und der Finanzierung erinnert "Schule macht stark" an das im Januar 2018 gestartete Bund-Länder-Programm "Leistung macht Schule". Dabei werden mit 125 Millionen Euro für zehn Jahre besonders leistungsstarke Schülerinnen und Schüler gefördert.