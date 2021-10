Hauke Heekeren, aktuell Vizepräsident für Studium und Lehre an der Freien Universität Berlin, wird neuer Präsident der Universität Hamburg. Heekeren wurde jetzt vom Akademischen Senat der Uni gewählt und dann vom Hochschulrat bestätigt. Der politische Senat der Stadt Hamburg muss Heekeren noch offiziell im Amt bestellen.

Er folgt in Hamburg auf Dieter Lenzen, der nach dem Ende seiner zweiten Amtszeit Ende Februar 2022 im Alter von dann 74 Jahren in den Ruhestand gehen wird. Auch Lenzen war im Jahr 2010 von der FU an die Universität Hamburg gewechselt. Unter Lenzens Leitung wurde Hamburg 2019 zur Exzellenzuniversität gekürt.

"Neue Wege für die Hochschule eingeschlagen"

Heekeren ist an der FU seit 2009 Professor für Biologische Psychologie und Kognitive Neurowissenschaft und seit 2018 Vizepräsident der FU. Er war der einzige Kandidat, den die Findungskommission der Uni Hamburg zur Wahl vorgeschlagen hatte.

An der FU, wo im Vorfeld der dort anstehenden Präsidentenwahl verschiedene Gruppen erbittert gegeneinander kämpfen, war Heekeren auch als ein potenzieller Gegenkandidat zu Präsident Günter M. Ziegler gehandelt worden. Heekeren wollte das selber nicht bestätigen. Ziegler beglückwünschte Heekeren zur Wahl:

Er habe als Vizepräsident für Studium und Lehre „neue Wege für die Hochschule eingeschlagen“.