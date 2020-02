Die Tests der Rückkehrer aus Wuhan, die am Sonntag in Berlin gelandet waren, sollen am Montag vorliegen. Am Nachmittag will sich die Senatsverwaltung für Gesundheit in Berlin dazu äußern.

Inzwischen hat die Zahl der Todesopfer durch das Coronavirus die der Sars-Pandemie vor 17 Jahren überstiegen. Mit 97 neuen Todesfällen durch die Lungenerkrankung, die Chinas Gesundheitsbehörde am Montag bestätigte, kletterte die Gesamtzahl der Opfer weltweit auf 908. In den Jahren 2002/2003 starben an dem Schweren Akuten Atemwegssyndrom (Sars) 774 Menschen. Die Zahl der bestätigten Infektionen durch das neue Coronavirus stieg am Montag in China um weitere 3062 auf 40.171 Fälle.

Die Gesamtzahl der Infizierten in Deutschland liegt Stand Montagfrüh bei 14.

Hintergrund über das Coronavirus: