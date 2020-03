Kreuzfahrtschiff „Grand Princess“ darf in Oakland andocken

Das wegen mehrerer Coronavirus-Infektionen vor der Küste Kaliforniens gestoppte Kreuzfahrtschiff darf im Hafen von Oakland anlegen. Das teilte der Kapitän der „Grand Princess“ US-Medienberichten zufolge am Samstagabend (Ortszeit) den rund 3500 Menschen an Bord mit. Stadtrat Larry Reid aus Oakland bestätigte dem „San Francisco Chronicle“ die Angaben. Das Schiff werde am Montag in einem derzeit nicht genutzten Abschnitt des dortigen Hafens erwartet, hieß es.

Die Ausschiffung soll mehrere Tage dauern. Passagiere, die ärztliche Hilfe benötigten, würden in Krankenhäuser gebracht, die anderen müssten in Quarantäne. Die Besatzung solle bis auf Weiteres auf dem Schiff bleiben. An Bord waren zunächst 45 Menschen auf das neuartige Coronavirus getestet worden.US-Soldaten hatten die Testkits per Hubschrauber an Bord gebracht. (dpa)