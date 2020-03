Im Kampf gegen das neuartige Coronavirus hat die italienische Regierung begonnen, Ärzte aus dem Ruhestand zurückgerufen. Diese Maßnahme ist Teil eines neuen Notprogramms, das bei einer bis in die Nacht dauernden Krisensitzung des Kabinetts beschlossen wurde.

Die Bundesregierung bereitet nach Informationen des „Handelsblatts“ erste konkrete Schritte zur Lockerung der Kurzarbeits-Regeln vor. Damit will sie es den Firmen leichter machen, die wirtschaftlichen Folgen des Corona-Ausbruchs zu schultern.

Auf dem vor Kalifornien festsitzenden Kreuzfahrtschiff „Grand Princess“ sind inzwischen 21 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. US-Vizepräsident Mike Pence befürchtet, dass von den 3533 Menschen an Bord sehr viel mehr infiziert sind.

Die Zahl der weltweit diagnostizierten Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus ist auf mehr als 100.000 gestiegen. In Deutschland erhöhte sich die Zahl der Fälle nach Angaben des Robert Koch-Instituts auf 684. Am Vortag hatte das Institut 400 Fälle gezählt. In Berlin gibt es aktuell 24 bestätigte Fälle. In Italien sind die Virus-Toten innerhalb von 24 Stunden deutlich angestiegen – von 49 auf 197 Fälle. Die Behörden zählen 4636 Infizierte. Auch der Vorsitzende der in Italien mitregierenden Sozialdemokraten, Nicola Zingaretti, hat sich mit dem Coronavirus angesteckt.

Aus Politik und Wirtschaft in Deutschland gibt es immer mehr Forderungen, betroffene Unternehmen zu unterstützen. Darüber will auch der Koalitionsausschuss am Sonntag beraten. Verfolgen Sie die Ereignisse zum Coronavirus in Berlin in einem eigenen Liveblog.

