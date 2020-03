Spahn: Nicht in Risikogebiete reisen - auch nicht nach NRW

Gesundheitsminister Jens Spahn hat die Bürger aufgerufen, Covid-19-Risikogebiete zu meiden. Auf nicht notwendige Reisen in besonders betroffene Regionen in Italien, aber auch in Nordrhein-Westfalen sollte man verzichten, sagte Spahn am Freitag am Rande eines EU-Treffens in Brüssel. Die Grenzen in der Europäischen Union sollten aber offen bleiben.



Der CDU-Politiker appellierte auch an die Bürger, sich nicht mit Masken oder Schutzkleidung einzudecken, sondern diese für Ärzte und Pflegekräfte zu lassen. Spahn hatte am Mittwoch deutsche Exportbeschränkungen für Schutzkleidung bekanntgegeben und geriet dafür in der EU erheblich unter Druck. Sein italienischer Kollege Roberto Speranza mahnte, man müsse in der EU zusammenarbeiten: „Wir dürfen uns zwischen europäischen Staaten keinen Krieg liefern, das würde nur die Preise für diese Gegenstände in die Höhe treiben.“ (dpa)