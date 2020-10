Zum Auftakt der Nobelpreis-Bekanntgaben werden am Montag die diesjährigen Preisträger in der Kategorie Medizin und Physiologie verkündet. Kurz nach 11.30 Uhr wird die Nobelversammlung des Karolinska-Instituts in Stockholm das Geheimnis lüften, wen sie diesmal für den prestigeträchtigen Preis ausgewählt hat. Häufig geht die Ehrung an mehrere Wissenschaftler zugleich, die gemeinsam oder zum selben Fachgebiet geforscht haben.

Hier einige interessante Fakten zu den Nobelpreisen: