Der Chemie-Nobelpreis für Emmanuelle Charpentier, die in Berlin an einer von ihr gegründeten Max-Planck-Forschungsstelle für Pathogene forscht, führt zu begeisterten Reaktionen in der Berliner Wissenschaftslandschaft. Charpentier wird gemeinsam mit der US-Amerikanerin Jennifer A. Doudna ausgezeichnet, gemeinsam entwickelten sie die Genschere Crispr-Cas9.

„Das ist wirklich ein Gänsehautmoment“, sagte Christopher Baum, der neue Vorstandsvorsitzende des Berlin Institute of Health. Baum. Die Entwicklung von Crispr/Cas9 sei eine „echte Pionierleistung“, die das gesamte Feld der Genforschung und insbesondere der Gentherapie „revolutioniert“ habe.

„Es freut mich darüber hinaus, dass mit den beiden Chemienobelpreisträgerinnen und der Preisträgerin für Physik, Andrea Ghez, bereits drei Frauen in diesem Jahr die höchste Auszeichnung in der Wissenschaft erhalten haben“, sagte Baum – eine Anspielung auf die Kritik insbesondere an den Naturwissenschaftsnobelpreisen, ansonsten viel zu männerlastig zu sein.

Emmanuelle Charpentier war von 2015 bis 2018 Direktorin am Max-Planck-Institut für Infektionsbiologie in Berlin. Seit 2018 ist sie Gründungs- und kommissarische Direktorin der Max-Planck-Forschungsstelle für die Wissenschaft der Pathogene in Berlin. Für ihre Arbeiten wurde sie mit zahlreichen Wissenschaftspreisen ausgezeichnet.

Vielfach ausgezeichnete Forscherin

Zu den Ehrungen zählen der Leibniz-Preis 2016, der Paul Ehrlich- und Ludwig Darmstaedter-Preis 2016, der Annual Award for Outstanding Contributions to Biomolecular Technologies 2016 der US-amerikanischen Association of Biomolecular Resource Facilities, der Kavli Prize im Bereich Nanowissenschaften 2018 sowie mit die Carus-Medaille der Leopoldina 2015.

Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) sprach auf Twitter von einer "erneuten Ehre" für den Wissenschaftsstandort Deutschland, nachdem am Dienstag bereits Reinhard Genzel mit dem Physik-Nobelpreis ausgezeichnet wurde.

Der Präsident der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina Gerald Haug beglückwünschte Emmanuelle Charpentier als "herausragende Kollegin der Max-Planck-Gesellschaft". Mit dem Nobelpreis würden "bahnbrechende Erkenntnisse im Bereich der Genomforschung gewürdigt, mit denen große Hoffnungen für die Anwendung in Medizin, Biotechnologie, Tier- und Pflanzenzucht verbunden sind".

"Enorme Dynamik"

Auch Thomas Sommer, wissenschaftlicher Vorstand des Max-Delbrück-Centrums für Molekulare Medizin (MDC) in Berlin-Buch reagierte begeistert: „Das ist eine ganz große Freude!" Die Entwicklung der Genschere Crispr-Cas9 habe die Lebenswissenschaften insgesamt revolutioniert.

Charpentiers und Doudnas Entdeckung habe zudem "enorme Dynamik in die biomedizinische Forschung gebracht", insbesondere für Diagnostik und neue therapeutische Verfahren. Dass gleich zwei Forscherinnen ausgezeichnet werden, sei "eine längst überfällige Anerkennung für alle Frauen in der Wissenschaft", betonte Sommer.