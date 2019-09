Immer mehr Abiturienten in Deutschland – und auch Menschen ohne Abitur – nehmen ein Hochschulstudium auf. Doch die staatlichen Ausgaben für die Hochschulen steigen nicht entsprechend, kritisiert die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD). Während Deutschland zwischen 2005 und 2010 noch massiv investierte, mit Investitions-Zunahmen von 24 Prozent gegenüber einem Anstieg der Studierenden von sieben Prozent, sah es in den letzten Jahren genau umgekehrt aus: Zwischen 2010 und 2016 stiegen die Ausgaben um zwölf Prozent, während die Studierendenzahl um 29 Prozent anstieg. Die Pro-Kopf-Ausgaben für einen Studierenden liegen damit wieder auf dem Stand von 2005.

Das zeigt der am Dienstag veröffentlichte OECD-Bericht „Bildung auf einen Blick“ für das Jahr 2019. Die OECD untersucht jedes Jahr den Stand der Bildung in ihren weltweit 36 Mitgliedsstaaten. Dieses Jahr legte sie ihren Fokus auf den sogenannten Tertiärbereich, der Fachschulen, Berufsakademien und Hochschulen wie Universitäten oder Fachhochschulen umfasst. Im Editorial zur Studie erklärt OECD-Generalsekretär Angel Gurría, Hochschulbildung spiele eine zentrale Rolle dabei, Menschen und Gesellschaften zu helfen, mit grundlegenden Umwälzungen etwa im Umwelt- oder im Technikbereich zurechtzukommen.

Trotz der zurückgehenden Ausgaben pro Studierendem liegen die Ausgaben hierzulande mit 17.429 US-Dollar über dem OECD-Schnitt von 15.556 USD. Die Verteilung auf die verschiedenen Bereiche ist dabei aber unterschiedlich, wie die OECD anmerkt. Deutschland investiert 43 Prozent der Finanzmittel in Forschung und Entwicklung, was nach Schweden der zweitgrößte Anteil aller Länder ist. Die Ausgaben für grundlegende Bildungsgüter und -leistungen – also vor allem in der Lehre - liegen im Tertiärbereich liegen damit unter dem OECD-Schnitt (8.866 USD gegenüber 10.351 USD).

MINT-Fächer sind in Deutschland beliebt

Insgesamt ist die Zahl der Studierenden in Deutschland vergleichsweise stark gestiegen, zwischen 2005 und 2017 im Jahresdurchschnitt um drei Prozent. Im OECD-Schnitt war es ein Prozent. 2018 haben 32 Prozent der jungen Erwachsenen (25 bis 34 Jahre) in Deutschland einen Tertiärabschluss erworben, deutlich mehr als noch 2008, wo die Zahl bei 24 Prozent lag. Trotzdem liegt der Anteil noch unter dem OECD-Schnitt von 44 Prozent. Die OECD erklärt dies – wie auch in den Vorjahren - mit dem starken Berufsausbildungssystem in Deutschland. Überdurchschnittlich viele Erwachsene mit Hochschulbildung haben in Deutschland jedoch einen Master-Abschluss oder eine Promotion vorzuweisen, nämlich 44 Prozent. Der OECD-Durchschnittswert liegt hier bei 34 Prozent.

Und was studieren die Menschen in Deutschland? MINT-Fächer sind beliebt, 35 Prozent der Erwachsenen mit Tertiärbildung haben einen Abschluss in diesen Fachrichtungen. Im OECD-Schnitt sind es 25 Prozent. Deutschland wird dabei seinem Ruf als Ingenieurnation gerecht: Ein besonders hoher Anteil studiert Ingenieurswesen, Fertigung und Bauwesen (26 Prozent), nur in Österreich ist dieser Anteil noch höher.

Ein Uni-Abschluss macht sich weiterhin bezahlt

Diese Fächer zu studieren, lohnt sich: Erwachsene mit einem Abschluss im Ingenieurswesen sind zu 91 Prozent beschäftigt und verdienen 116 Prozent mehr als Erwachsene mit einem berufsbildenden Abschluss, einer der höchsten Lohnvorteile in allen OECD-Ländern. Dagegen sind Erwachsene, die einen Studienabschluss in Kunst, Geisteswissenschaften oder Sozialwissenschaften erworben haben, zu 86 Prozent beschäftigt, verdienen aber nur 33 Prozent mehr als Erwachsene mit einem Abschluss im dualen Ausbildungssystem.

Die Beschäftigungsrate von höher gebildeten beziehungsweise ausgebildeten Menschen in Deutschland ist insgesamt gestiegen, von 78 Prozent 2008 auf 84 Prozent 2018 – enthalten sind hier auch Menschen, die Abitur gemacht haben und noch nicht berufstätig sind. Ein Uni-Abschluss macht sich in Deutschland weiterhin bezahlt: Erwachsene mit Bachelor-Abschluss verdienen 39 Prozent mehr als Erwachsene mit einer abgeschlossenen dualen Ausbildung. Im OECD-Schnitt liegt die Differenz bei 31 Prozent.

Frauen studieren in geringer entlohnten Bereichen

Das deutsche Berufsbildungssystem zieht mehr Männer als Frauen an. 2018 waren 40 Prozent der Absolventen von beruflichen Bildungsgängen Frauen und damit durchschnittlich weniger als in den anderen OECD-Ländern (46 Prozent). Bei Uni-Abschlüssen halten sich Frauen und Männer hierzulande etwa die Waage, während in den anderen Ländern Frauen fast durchweg häufiger Bachelor- oder Masterabschlüsse erwerben als Männer. In den MINT-Fächern sind Frauen in Deutschland im Bachelor mit 30 Prozent unterrepräsentiert, im Master allerdings steigt die Quote auf fast 50 Prozent.

Immer noch verdienen Frauen deutlich weniger als Männer, auch in Deutschland. Frauen mit dualer Berufsausbildung im Alter von 25 bis 44 verdienen im Schnitt 85 Prozent des Gehalts der Männer, bei Frauen mit Hochschulabschluss sind es nur 72 Prozent. Die OECD erklärt sich diese Unterschiede damit, dass Frauen generell in geringer entlohnten Bereichen studieren und arbeiten. Weiterhin würden sich vermehrt für Teilzeitarbeit „entscheiden“, wie es in dem Bericht heißt. 2017 arbeiteten 31 Prozent der erwerbstätigen Frauen mit Hochschulabschluss in Teilzeit, weit mehr als der OECD-Schnitt von 24 Prozent.