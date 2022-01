Corona mindert Versetzungsgefahr von Schülern Weniger Schülerinnen und Schüler haben im Schuljahr 2020/21 eine Klassenstufe wiederholt. Insgesamt hätten 93.100 Kinder und Jugendliche entweder freiwillig wiederholt oder seien nicht versetzt worden, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Das waren 50.500 weniger als im vorigen Schuljahr. Hintergrund seien unter anderem veränderte Versetzungsregeln angesichts der Corona-Pandemie.



Die Quote der Wiederholerinnen und Wiederholer sei damit von bundesweit 2,3 Prozent im Schuljahr 2019/20 auf zuletzt 1,4 Prozent gesunken, wie es weiter hieß. Sie sei in allen Bundesländern zurückgegangen. Am höchsten war sie wie auch in den Vorjahren in Bayern: Dort besuchten im vergangenen Schuljahr 26.500 Schülerinnen und Schüler (2,8 Prozent) ihre Klassenstufe zum wiederholten Mal. Am niedrigsten war die Quote in Berlin (2.500 Schülerinnen und Schüler bzw. 0,9 Prozent). Insgesamt waren über die Hälfte der Betroffenen (58 Prozent) männlich, 42 Prozent weiblich.



Aufgrund von Unterrichtsausfällen, Wechsel- und Distanzunterricht hatten viele Bundesländer besondere Regeln in Hinblick auf die Versetzung eingeführt. So wurde die Versetzung vielfach nicht mehr an die schulischen Leistungen geknüpft. (KNA)

Bild: picture alliance/dpa | Friso Gentsch