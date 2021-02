Südkorea will Ende Februar mit Massenimpfung beginnen

Südkorea will Ende dieses Monats mit der Corona-Massenimpfung beginnen. Als ersten Covid-19-Impfstoff in Südkorea sei das Mittel von Astrazeneca unter der Bedingung zugelassen worden, dass der Hersteller die Ergebnisse der letzten und entscheidenden klinischen Phase-3-Studie vorlege, die derzeit noch in den USA und anderen Ländern laufe, teilte das Ministerium für Lebensmittel- und Arzneimittelsicherheit am Mittwoch mit. Die Behörde für Krankheitskontrolle und Prävention hatte zuvor angekündigt, die Impfkampagne könne am 26. Februar beginnen, sofern die Vakzin-Zulassung vorliege.

Der Impfstoff kann den Angaben des Ministeriums zufolge für alle Personen ab 18 Jahren einschließlich Menschen von 65 Jahren und älter verabreicht werden. Die Auswertung vorliegender Daten habe ergeben, dass es „keine ernsten Nebenwirkungen in Personen von 65 oder älter gibt“.Zunächst sollen in Südkorea 1,5 Millionen Impfdosen zur Verfügung stehen, die für eineausreichen.Südkorea ist zwar bislang vergleichsweise erfolgreich durch die Pandemie gekommen. Doch wurden seit Ende 2020 die coronabedingten Beschränkungen wegen steigender Infektionsfälle wieder verschärft. Auch stieg im Land der Druck auf die Regierung, die Massenimpfung schneller zu starten. Wie die Gesundheitsbehörden am Mittwoch mitteilten, wurden am Vortag 444 Corona-Neuinfektionen bestätigt.(dpa)