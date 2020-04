Spahn will ab Mai wieder mehr OPs zulassen

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will von Mai an wieder mehr planbare Eingriffe in Krankenhäusern zulassen, wo derzeit viele Kapazitäten für Covid-19-Patienten freigehalten werden. In einem am Dienstag veröffentlichten Brief an die Gesundheitsminister der Länder heißt es, die linear verlaufende Zahl der Corona-Neuinfektionen lasse nach fast sechs Wochen Aufschub und Absage verschiebbarer Operationen zu, ab Mai einen Teil der Krankenhauskapazitäten auch wieder für planbare Operationen zu nutzen. Auch die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) forderte am Dienstag eine Rückkehr in Richtung Regelversorgung.



DKG-Präsident Gerald Gaß sagte, es müsse eine gesunde Balance mit der Covid-19-Versorgung gefunden werden. Der Wiedereinstieg in medizinisch notwendige Behandlungen sei dringend erforderlich.



Spahn betonte, auch das Verschieben von dringlichen Eingriffen oder von planbaren Operationen, etwa zum Hüftersatz, könne „für die betroffenen Patienten gesundheitliches und seelisches Leid nach sich ziehen“. Eine dauerhafte ausschließliche Priorisierung nur einer bestimmten Patientengruppe lasse sich insbesondere aufgrund des Gleichheitsgrundsatzes nicht rechtfertigen, heißt es in dem Brief des Gesundheitsminister. (epd)