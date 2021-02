Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 4426 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Zudem wurden innerhalb von 24 Stunden 116 weitere Todesfälle verzeichnet. Die Sieben-Tage-Inzidenz gab das RKI mit 58,9 an, am Sonntag lag sie bei 57,4. (mehr dazu im Newsblog unten).

Weitere Corona-Nachrichten:

Der Covid-19-Impfstoff von Biontech und Pfizer ist einer israelischen Studie zufolge „extrem effektiv“. Die Wirksamkeit wird mit 92 Prozent angegeben.

Experten der Weltgesundheitsorganisation (WHO) haben einem CNN-Bericht zufolge im chinesischen Wuhan Hinweise dafür gefunden, dass es im Dezember 2019 einen größeren Corona-Ausbruch gab als bisher bekannt.

Der französische Pharmakonzern Sanofi wird in diesem Jahr doch keinen Corona-Impfstoff liefern können. Frankreich und die EU hatten große Hoffnungen in Sanofi gesetzt.

Der Tagesspiegel zeigt die aktuellen Zahlen der Corona-Pandemie live in Karten und Grafiken. Demnach gibt es Stand Montagmorgen 159.539 aktive Fälle in Deutschland. Die Johns-Hopkins-Universität in Baltimore zählt weltweit mehr als 108 Millionen bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus und rund 2,4 Millionen Tote.