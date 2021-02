Neuer Höchststand an Corona-Toten in Brasilien In Brasilien sind in der vergangenen Woche so viele Menschen an den Folgen an einer Corona-Infektion gestorben wie nie zuvor seit Beginn der Pandemie. Rund 1105 Corona-Tote gab es im Durchschnitt pro Tag, wie ein Zusammenschluss der größten Medien unter Berufung auf die Gesundheitsbehörden am Sonntagabend (Ortszeit) mitteilte. Insgesamt wurden seit Beginn der Pandemie 239.294 Todesfälle in Zusammenhang mit Corona registriert.



Große Sorge bereitet die massenhafte Ausbreitung der Corona-Mutation P1, insbesondere in der Amazonas-Region. Laut Gesundheitsminister Eduardo Pazuello ist die Mutation dreimal ansteckender als das ursprüngliche Virus. Das Gesundheitswesen in der Amazonas-Region ist bereits kollabiert. Besonders verheerend ist die Situation in der Metropole Manaus, wo es kaum Sauerstoff zur Beatmung von Corona-Patienten gibt. (epd)

Datawrapper