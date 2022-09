Das Nachrückverfahren für rund 1700 Studiengänge in ganz Deutschland, die an dem Vergabeverfahren der Stiftung für Hochschulzulassung (SfH) teilnehmen, wird bis Dienstag, dem 6. September, ausgesetzt. Bis dahin können Studieninteressierte nicht auf das von der Stiftung betriebene Onlineportal „Hochschulstart“ zugreifen, über das die Bewerbungen laufen.

Die SfH dient im Auftrag der Bundesländer und Hochschulen als zentrale Vergabestelle für die Studienplätze in Humanmedizin, Tiermedizin, Zahnmedizin und Pharmazie und koordiniert das bundesweite Nachrückverfahren für insgesamt zulassungsbeschränkte wie auch zulassungsfreie Studiengänge an über 160 Hochschulen.

Den Stopp des Nachrückverfahrens hatte die Kultusministerkonferenz gegenüber der SfH am 2. September angeordnet, nachdem es an der Goethe-Universität Frankfurt am Main zu einer Zulassungspanne für Studieninteressierte in Medizin und Zahnmedizin gekommen war. Fast 300 Personen mehr, als Plätze vorhanden sind, hatten grünes Licht für ein Studium an der Goethe-Uni in diesen Fächern bekommen.

Die Universität und die hessische Landespolitik sind für den Berechnungsfehler und ihren Umgang mit der Situation stark in Kritik geraten, wie die „Hessenschau“ berichtete. Ob die betroffenen Studieninteressierten, deren Zusage zurückgenommen wurde, zum kommenden Wintersemester ein Medizinstudium an einer anderen Hochschule antreten können, ist zu diesem Zeitpunkt noch offen.

Das kurzzeitige Aussetzen der letzten Bewerbungsrunde will die Zulassungsstelle nutzen, um „rechtliche wie technische Lösungsmöglichkeiten“ für die Betroffenen zu finden. Da die Bewerber:innen als Alternativwünsche an diversen Standorten und in verschiedensten Fächern angeben können, muss wegen des Frankfurter Vergabefehlers das gesamte von der SfH gesteuerte Zulassungsverfahren für Nachrücker:innen gestoppt werden.

Das Verfahren ist für Studieninteressierte, die von ihren Wunsch-Universitäten abgelehnt worden sind, eine Möglichkeit, kurz vor Semesterstart doch noch einen Platz zu ergattern. Für Studiengänge in Medizin und Pharmazie ist die Anmeldung für die Warteliste bereits abgelaufen. Die Bewerbungsrunde auf die „Restposten“ startete am 28. August 2022 und endet, wie die SfH mitteilt, voraussichtlich am 30. September 2022.