Einen Tag vor der ersten öffentlichen Anhörung im Konzil der Humboldt-Universität zu Berlin (HU) hat einer von zwei Kandidierenden seine Bewerbung zurückgezogen. Joybrato Mukherjee hat der Vorsitzenden des Konzils der Humboldt-Universität, Maren Huberty, "darüber informiert, dass er für das weitere Verfahren zur Wahl einer Präsidentin oder eines Präsidenten der HUB nicht mehr zur Verfügung stehen kann".

Das teilte die Universität Gießen, deren Präsident Mukherjee ist, am Montagmittag per Presseerklärung mit. Ausschlaggebend für den Rückzug von der Kandidatur seien "grundsätzliche gleichstellungspolitische Erwägungen", heißt es. Im Falle seiner Wahl zum HU-Präsidenten hätte die Möglichkeit eines "vollständig männlich besetzten Präsidiums" bestanden.

Damit steht der Humboldt-Uni nur noch eine Kandidatin zur Verfügung: Julia von Blumenthal, die Präsidentin der Europa-Universität Viadrina und frühere Dekanin der HU. Dass Mukherjee und Blumenthal sich nach dem Rücktritt von Sabine Kunst zum Jahresende um das Präsidentenamt bewerben, war am 25. Januar bekannt geworden.

Vizepräsidenten stehen nicht zur Neuwahl an

Seine "Sorge" über ein "vollständig männlich besetztes Präsidium" habe in den zahlreichen Gesprächen, die er in den vergangenen beiden Wochen an der HU geführt habe, nicht ausgeräumt werden können, erklärt Mukherjee laut Pressemitteilung. Dies halte er für "nicht vertretbar".

Amtierende Vizepräsidenten sind Niels Pinkwart (Lehre und Studium), Christoph Schneider (Forschung) und Ludwig Kronthaler (Haushalt, Personal, Technik). Alle drei Ämter stehen aktuell nicht zur Wieder- beziehungsweise Neuwahl an. Pinkwart und Schneider wurden erst im April 2021 neu gewählt.

Mukherjee hatte sich jedoch "für die Gewinnung einer Vizepräsidentin durch eine zeitnahe Erweiterung des Präsidiums um eine fünfte Präsidiumsposition" eingesetzt - ohne Erfolg. Die Chancen dafür seien "leider unklar" geblieben, so Mukherjee. "Vor diesem Hintergrund möchte ich der HUB anraten, ihr Augenmerk auf die Wahl einer Präsidentin zu richten", teilt der Gießener Unipräsident mit.

Das muss als klare Wahlempfehlung für Julia von Blumenthal verstanden werden, die sich am morgigen Dienstag nach aller Voraussicht alleine dem Konzil als Wahlgremium der Humboldt-Uni vorstellt. Bis zum Amtsantritt einer neuen Unileitung amtiert Peter Frensch, der frühere Vizepräsident für Forschung, als Interimspräsident der HU.