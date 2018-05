Der Kern aber des Unbewussten ist das Sexuelle, die Konfrontation mit dem unbewussten Begehren der Erwachsenen, was Laplanche als „Urverführung“ bezeichnet. Sein Übersetzungsmodell spricht von „rätselhaften Botschaften“, die der Säugling nur unzureichend verarbeiten kann. Jedes Stillen und Füttern, jedes Wickeln oder Baden ist mit unbewussten, sexuellen Fantasien des Erwachsenen verbunden, die auch diesem nicht zugänglich sind. Beide Dimensionen menschlichen Lebens, die der späte Freud voneinander getrennt hatte – die Selbsterhaltung und das Sexuelle – wirken in jedem Moment des Lebens zusammen. Das macht die grundlegende Asymmetrie in der Beziehung von Erwachsenem und Kind aus.

In die entstehende psychische Struktur schreibt sich diese Konfrontation des Säuglings mit dem unbewussten Begehren des Erwachsenen ein, was Laplanche „Intromission“ nennt, um den traumatischen Charakter der Dynamik deutlich zu machen. Die „rätselhafte Botschaft“ wird gleichsam in den Säugling intromittiert, „hineingeschickt“, der ihr zunächst passiv ausgeliefert ist. Der Säugling sucht die rätselhafte Botschaft zu entziffern, ist jedoch zum Verarbeiten noch gar nicht in der Lage, weshalb unübersetzte, unübersetzbare Reste zurückbleiben, die Freud „Reminiszenzen“ nannte.

Innere Fremdkörper werden eingeschrieben, die den Kern des Unbewussten des Kindes, das Sexuelle, bilden. Gewiss ist „der kompetente Säugling“ durchaus fähig zu Gegenseitigkeit und Aktivität. Doch die asymmetrische, sexualisierte Verführungsszene ist in ihrer Struktur universell. Jeder Mensch hat sie erlebt. Passivität und Ausgeliefertsein wiederum sind zentrale Elemente traumatischen Geschehens, und somit darf die universelle Verführungssituation als „Urbild“ des Traumas gelten, als sein Prototyp.

Traumatische Situationen werden als "Überlebsel" eingekapselt

Zum Trauma gehört die Reizüberflutung des Organismus, die nicht adäquat psychisch verarbeitet werden kann, und in einer Art Notfallmaßnahme eingekapselt werden muss, damit die Psyche weiter funktioniert. So bilden sich innere Fremdkörper, „Überlebsel“, unbewusste Fantasien. Sie sind Reste von Szenen, die nicht integriert werden konnten, wie Situationen von Todesangst, eine Vergewaltigung, eine Geiselnahme oder ein schwerer Unfall. Traumatisierend kann außerdem sein, wenn etwa soziale Situationen angemessenes Reagieren verhindern. Nicht zuletzt können innerpsychische Konflikte traumatisch wirken, wenn das Verarbeiten, das Symbolisieren von Erfahrung behindert werden.

Laplanche spricht in seinem Modell bewusst von Übersetzung und nicht von Interpretation. Ihm geht es um die auffordernde Ansprache des Anderen, die dazu drängt, dass ich sie in eine mir geläufige Sprache bringe. Zentral ist also nicht nur der Fremdkörper, der eingekapselt werden muss, sondern dessen Botschaft. Wird dieses „Überlebsel“ wiederbelebt, trifft die Fantasie auf ein Ereignis, das sie „kennt“, und lädt es phantasmatisch mit Bedeutung auf. Kann sie dann wieder nicht übersetzt werden, führt das zu bedrohlichem Anstieg von Erregung, denn das Subjekt hat aufs Neue keine Verfügungsgewalt über die Bedeutungsgebung. Welche Bedeutung einem traumatischen Ereignis zukommt, mit welchen unbewussten Fantasien es sich verbindet, das ist entscheidend.

"Das plötzliche Aktuell-Werden einer alten unbewussten Angst"

Traumatische Erfahrungen im Erwachsenenalter rühren aufgrund der ohnmächtigen Situation an die grundlegende Passivität, mit der das Kind den unbewussten Fantasien Erwachsener ausgesetzt war. Dies wurde vom Säugling nie integriert und wird nun, im Trauma, erstmals real und überwältigend spürbar. Daher der Eindruck „eines plötzlichen Aktuell-Werdens einer alten unbewussten Angst“, wie Theodor Reik 1926 treffend bemerkte: „Das dunkle Unheil, das wir unbewusst erwartet haben, ist plötzlich da.“

Für das Verarbeiten von Traumata ist es unerlässlich, den unbewussten Übersetzungsversuchen des Subjekts nachzugehen, und die Übertragungen zu bearbeiten, die sich aus den komplexen „Überlebseln“ ergeben. Hier besteht die Kunst darin, diese Übertragungen wahrzunehmen. Das Modell der Übersetzung ist dabei ein kluger Assistent.