Psychologin Maike Luhmann über Jugendliche „Einsamkeit ist wie ein Hungersignal des Körpers“

Frau Luhmann, Sie haben eine zunehmende Vereinsamung junger Menschen in Deutschland festgestellt. Sind es nicht eher die Älteren, die einsam sind?

Tatsächlich sind die Hochbetagten am stärksten von Einsamkeit betroffen. Das war zumindest bis zur Pandemie so. Jetzt haben wir uns auch auf die Gruppen konzentriert, die bisher nicht so im Fokus waren. Jüngere Menschen wurden bisher kaum beachtet, weil sie jeden Tag unter Menschen sind.