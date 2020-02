Welche Arten von Fasten gibt es?

Zum klassischen und angesichts von Vegan-Bewegung und Klimaschutz zu neuer Bedeutung gelangtem Weglassen von Fleisch gesellen sich inzwischen zahlreiche weitere Varianten. Dazu gehören mehrtägige oder wochenlange Kuren fast ohne Kalorienaufnahme. Diese werden auch von bestimmten Spezialeinrichtungen angeboten und sind normalerweise begleitet von anderen Anwendungen wie etwa der Verabreichung von Abführmitteln und Leberwickeln sowie angepassten Bewegungsprogrammen.

Für sie muss man aber normalerweise komplett aus dem Alltag aussteigen. Zu den religiös begründeten Varianten gehört der Verzicht der Muslime auf Essen und Getränke tagsüber zur Zeit des Ramadan. Hier handelt es sich im Grunde um eine Form des derzeit säkular sehr populären so genannten Intervallfastens. Gemeint ist damit die regelmäßige Abwechslung von längeren als den sonst zwischen Mahlzeiten üblichen Zeitabschnitten, in denen Nahrungsaufnahme vermieden wird, mit solchen, in denen sie erlaubt ist.

Warum ist gerade Intervallfasten derzeit so populär?

Beim Intervallfasten gibt es die verschiedensten Varianten. In der, die als „5:2“ bekannt ist, hat eine Woche fünf Tage mit normaler Nahrungsaufnahme und zwei mit sehr beschränkter Kalorienzufuhr. Eine andere Version bedeutet, einmal oder mehrmals pro Woche den ganzen Tag nichts zu essen.

Das läuft auf jeweils etwa 36-stündige Fastenphasen hinaus, da sich dem Abend ohne Abendessen ja auch noch eine Nacht anschließt. Beim 16:8-Fasten beschränkt sich das tägliche Zeitfenster, in dem gegessen werden darf, auf circa sechs bis acht Stunden. All diese Spielarten sind unter anderem deshalb populär, weil sie – anders als etwa die genannten vieltägigen Kuren – relativ alltagstauglich sind.

Der Körper kann seinen Stoffwechsel auch besser umstellen, wenn die letzte Fastenphase noch nicht lange her ist. Denn dann stehen ihm noch die nötigen Enzyme und aktivierten Gene zur Verfügung.

Dass Intervallfasten von Prominenten propagiert wird, spielt ebenfalls eine Rolle. Dazu kommt, dass sich in den letzten Jahren die positiven Meldungen aus der Wissenschaft häufen. Eine kürzlich erschienene Übersichtsstudie im „New England Journal of Medicine“, dem weltweit höchstrespektierten Fachjournal für medizinische Forschung, kommt zu dem Schluss, dass Intervallfasten viele gesundheitliche Vorteile bringt und sogar das Leben verlängern könnte.

Welche wissenschaftlichen Hinweise auf gesundheitsförderliche Effekte gibt es?

„Heile ein kleines Weh eher durch Fasten als durch Arznei“ steht schon in den hippokratischen Schriften. Mittlerweile wird dem Fasten allerdings von manchen Medizinern und Epidemiologen ein weit größeres Potenzial zugeschrieben. Es soll praktisch allen großen Volkskrankheiten vorbeugen und auch helfen können, sie in den Griff zu bekommen, wenn sie schon ausgebrochen sind.

Tatsächlich gibt es aus zahlreichen Studien mit Versuchstieren sehr klare Hinweise, dass diese Versuchstiere, wenn sie zum Intervallfasten gezwungen wurden, weniger krank wurden als Artgenossen, die normal fraßen. Selbst Tumoren wuchsen nicht oder weniger.

Aber Versuchstiere sind keine Menschen. Die wissenschaftlichen Daten, die es aus Studien mit Menschen gibt, zeigen zumindest, dass etwa Übergewichtige Gewicht verlieren, dass sich es sich mental positiv auswirken kann - und dass sich zahlreiche Blutwerte auf eine Weise verändern, die zumindest als gesundheitsförderlich gilt. Hierzu gehören Insulin, Blutfette, Cholesterin und einige entzündungsregulierende Substanzen. Dazu kommen auch Studien, in denen bei älteren Menschen verbesserte Fähigkeiten festgestellt wurden, sich an Begriffe zu erinnern.