Nächtliche Ausgangssperre zum Purimfest in Israel

Israel verhängt wegen der Corona-Pandemie eine nächtliche Ausgangssperre während des jüdischen Purimfests. In der Zeit zwischen 20:30 Uhr abends und 5 Uhr morgens dürfen sich die Menschen nach einem Beschluss des Kabinetts laut Mitteilung von Dienstagabend nur bis zu 1.000 Meter von ihrer Wohnung entfernen. Besuche in den Wohnungen anderer Menschen sind in dieser Zeit untersagt. Die Einschränkungen treten demnach am Donnerstagabend in Kraft und gelten bis Montagmorgen. Ganztägig in Kraft bleiben die Beschränkungen von Versammlungen auf höchstens zehn Personen in geschlossenen Räumen sowie zwanzig Personen im Freien. Die traditionellen Paraden und Partys zum Purimfest sind damit verboten.

Mit den Maßnahmen will Israel eine weitere Verbreitung des Coronavirus unter anderem durch die beliebten Purimpartys verhindern.Gegenwärtig befindet sich das Land in einem dritten Lockdown, der schrittweise gelockert wird. In den letzten 24 Stunden hatten sich laut dem Gesundheitsministerium rund 3.500 Menschen neu mit Covid-19 infiziert, 15 Menschen starben.Purim wird am 14. Tag des jüdischen Monats Adar beziehungsweise in mit einer Mauer umgebenen Städten am 14. und 15. Adar gefeiert.Es beginnt wie alle jüdischen Feste am Abend des Vortags. Da der Beginn des Purimfest in diesem Jahr auf einen Freitag (26. Februar) fällt, wird das Fest über drei Tage lang bis Sonntagabend begangen. (KNA)