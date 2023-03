Reicht der Strom für die Elektroautos? „Nicht jeder wird ein eigenes Auto haben können“

Während in der Politik über ein Tempolimit und die Zukunft der Verbrennungsmotoren in Deutschland diskutiert wird, ist in der Klima- und Nachhaltigkeitsforschung längst klar, dass es in Zukunft nur mit E-Mobilität gehen wird. Doch auch dazu sind noch reichlich Fragen offen.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden