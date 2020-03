Das Robert-Koch-Institut (RKI) verzeichnet neben steigenden Zahlen von Infizierten auch eine Zunahme bei den Heilungen. "Von den bestätigten Fällen sind mindestens 2809 genesen", sagt RKI-Chef Lothar Wieler bei seiner täglichen Pressekonferenz. Wieler sagte, er sei optimistisch, dass sich die bislang ergriffenen Maßnahmen bereits bemerkbar machten.

Das RKI verzeichnet seit vergangenen Montag aufgrund ausgewerteter Handy-Daten weniger Bewegungen der Menschen in Deutschland. Insgesamt habe die Mobilität abgenommen, aber noch nicht genügend. Nach Erkenntnissen des Instituts scheint sich das Wachstum der Zahl der Neuinfizierten abzuschwächen. „Wir sehen den Trend, dass sich die exponentielle Wachstumskurve abflacht.“ Am Mittwoch könne man dies abschließend bewerten. Die verhängten Schutzvorkehrungen müssten allerdings weiterhin konsequent eingehalten werden (mehr im Blog unten).

Falls Sie jetzt erst zu uns kommen, hier die wichtigsten Corona-Nachrichten des Morgens aus Deutschland und der Welt: Die Coronavirus-Krise könnte Deutschland nach Berechnungen des Münchner Ifo-Instituts mehr als eine halbe Billion Euro und mehr als eine Million Jobs kosten. „Die Kosten werden voraussichtlich alles übersteigen, was aus Wirtschaftskrisen oder Naturkatastrophen der letzten Jahrzehnte in Deutschland bekannt ist“, sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest am Montag. „Je nach Szenario schrumpft die Wirtschaft um 7,2 bis 20,6 Prozentpunkte. Das entspricht Kosten von 255 bis 729 Milliarden Euro.“

In den USA steigen die Todeszahlen stark: Binnen 24 Stunden sind mehr als 100 Menschen gestorben. Damit stieg die Zahl der Corona-Todesopfer in den Vereinigten Staaten auf 389, wie aus einer Aufstellung der Johns-Hopkins-Universität in Baltimore hervorgeht.

Schon am Sonntagabend machte der Regierungssprecher bekannt, dass sich Bundeskanzlerin Angela Merkel freiwillig in Quarantäne zu Hause begibt. Der Grund: Ein Arzt, der am Freitagnachmittag eine prophylaktische Pneumokokken-Impfung bei ihr vorgenommen hatte, ist mittlerweile positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Und hier die aktuellsten Zahlen: Das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin hat die Zahl der in Deutschland mit dem Coronavirus infizierten Menschen am Montag mit 22.672 angegeben - ein Plus von 4062 seit dem Vortag. Die in der US-Stadt Baltimore ansässige Johns-Hopkins-Universität (JHU) meldete 24.873 Infizierte. Das RKI, das nur die elektronisch übermittelten Zahlen aus den Bundesländern berücksichtigt und seine Aufstellung einmal täglich aktualisiert, registrierte bislang 86 Todesfälle, die JHU 94 Tote.

Hintergrund über das Coronavirus: