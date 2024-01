Russische Bücher in Berlin und ganz Europa aus Bibliotheken geklaut Ein Coup aus Moskau?

Riga, Tartu, Vilnius, Warschau, Paris, Lyon, Berlin – Bibliotheken dieser Städte von den Alpen bis zum Baltikum teilen derzeit ein Problem. Sie vermissen wertvolle Bestände von rund hundert Jahre alter russischer Literatur, der sich auf einen Wert von mehreren Millionen beläuft. Es ist davon auszugehen, dass die Fälle zusammenhängen: Die Diebe gingen bei Auswahl der Beute und ihrem Vorgehen wurde so professionell vor, dass eine organisierte Bande dahinterstecken muss. Im November 2023 berichtete die Nachrichtenagentur AFP über eine Reihe von Fällen in Polen und den baltischen Staaten. Allein in Warschau liegt der Schaden demnach bei einer Million Euro. Jetzt meldete auch die Staatsbibliothek Berlin (Stabi), sie vermisse fünf kostbare Bände.