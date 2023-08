Schillernd, lästig, unverzichtbar Diese Fliegen räumen auf in der Hauptstadt

Sommerzeit ist Fliegenzeit. Vielen von uns sind sie lästig. Doch was würden wir ohne diese Insekten tun? Kadaver und Hundehaufen würden monatelang vor sich hinmodern, Blüten nicht bestäubt und charakteristische Stadtvögel wie Mauersegler hätten nur noch wenig Nahrung: Fliegen haben wichtige Aufgaben im Ökosystem, auch in der Stadt. Vor allem beseitigen sie das, was wir unappetitlich finden.