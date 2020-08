Eine Corona-Teststation an der Autobahn 3 bei Passau war in der Nacht zu Samstag vorübergehend geschlossen. 40 ehrenamtliche Helfer unter Leitung des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) sprangen ein, um den Betrieb aufrechtzuerhalten, wie ein BRK-Sprecher mitteilte. Mitarbeiter des privaten Betreibers Eurofins hätten die Teststation plötzlich verlassen. Die Hintergründe seien noch unklar. (mehr im Newsblog unten).

Weitere Nachrichten: Nach einer Karnevalssitzung im Februar wurde der Kreis Heinsberg einer der ersten deutschen Corona-Hotspots – nun hat sich der Landrat für eine Absage des kommenden Karnevals ausgesprochen. „Ich glaube nicht, dass es nächstes Jahr Karneval geben wird. Unsere Aufgabe ist jetzt, Dinge aufrechtzuerhalten, die essenziell sind“, sagte Landrat Stephan Pusch.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hofft darauf, dass die Coronavirus-Pandemie in weniger als zwei Jahren überstanden sein wird. Das sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus am Freitag. Dabei verglich er die jetzige Pandemie mit dem Ausbruch der Spanischen Grippe vor rund 100 Jahren, die nach zwei Jahren geendet habe

Die aktuellen Zahlen: Für Deutschland trägt der Tagesspiegel die Zahlen aus allen Landkreisen zusammen. Demnach gab es Stand Samstagmorgen in Deutschland 17.093 aktive Fälle. Im 7-Tage-Mittel liegt der Wert bei 1321 registrierten Neuinfektion täglich, in der Vorwoche waren es noch 1066 gewesen. Weltweit gibt es der Johns-Hopkins-Universität zufolge rund 23 Millionen Infektionsnachweise, rund 800.000 Menschen starben an oder in Verbindung mit dem Coronavirus.

