Studie stellt Zusammenhang zwischen Vitamin-D-Mangel und Corona her

Vitamin-D-Tabletten zur Vorbeugung einer Corona-Infektion? Zu Beginn der Pandemie mehrten sich Hinweise einer Korrelation von Vitamin-D und einer Infektion mit dem Coronavirus und damit auch wissenschaftlich wenig fundierte Tipps im Internet. Eine Studie aus Israel hat die Vermutung eines Zusammenhangs nun befeuert, auch wenn die Datenlage schwach ist.

In ihrer Studie hat ein Team der Bar Ilan University in Tel Aviv und des Galilee Medical Center in Nahariya die Covid-Verläufe von 1176 Patienten analysiert, die zwischen April 2020 und Februar 2021 mit Covid-19 ins Krankenhaus eingeliefert wurden. Der Spiegel berichtete zuerst über die Studie.

Von 253 der fast 1200 Patienten lagen den Forschern teilweise ältere Daten zu deren Vitamin-D-Status vor. Die Patienten wurden von den Forschern nach Vitamin-D-Status und Schwere der Krankheit eingeteilt. Niedrigere Vitamin-D-Werte wurden dabei häufiger bei solchen Patienten festgestellt, die schwerer an Covid erkrankt waren. Die Wahrscheinlichkeit für einen schweren Verlauf der Krankheit sei damit 14 mal höher bei Menschen, die einen Vitamin-D-Mangel aufweisen, als bei jenen, die nicht unter einer Mangelerscheinungen leider, heißt es in der Studie.

Die Forscher kommen zu dem Ergebnis, dass der Vitamin-D-Status eines Patienten ein Indikator dafür sein kann, wie schwer er oder sie an einer Covid-Infektion erkranken könnte. Von einer Kausalität, also davon, dass in diesem Falle ein Vitamin-D-Mangel ursächlich für einen schwereren Verlauf sei, sprechen die Forscher aber nicht. Lediglich von einer Korrelation, also einem Zusammenhang, ist die Rede.

Ein Vitamin-D-Mangel kann häufig auch bei Patienten mit anderen gesundheitlichen Probleme gefunden werden, etwa chronischen Stoffwechselerkrankungen oder Adipositas. Diese wiederum haben ein erhöhtes Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf bei Corona. „Dass diese Menschen schwerer erkranken als andere, liegt vermutlich nicht am Vitamin-D-Status, sondern an dem zugrundeliegenden erhöhten Gesundheitsrisiko“, zitiert der Spiegel Martin Smollich vom Institut für Ernährungsmedizin des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein in Lübeck. Um einen kausalen Zusammenhang zwischen der Einnahme von Vitamin-D und einer Corona-Infektion zu untersuchen, müssten Forscher ihre Studiendesigns anpassen.