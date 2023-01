Serie: Demokratien im Kreuzfeuer Das Lied vom guten Volk und den bösen Eliten

Der Rechtsextremist Jair Bolsonaro hat bei den jüngsten Wahlen in Brasilien keine zweite Amtszeit für sich geltend machen können. Auch der „rote Tsunami“, der bei den Midterms in den USA ein Heer von Trumpisten in den Kongress spülen sollte, ist ausgeblieben. Geglättet aber sind die Wogen damit nicht. Die US-Gesellschaft scheint permanent entzweit. In Brasilien ist die Lage nicht weniger dramatisch: Verfeindete Blöcke stehen sich gegenüber, auch hier kursiert die Mär von der „gestohlenen Wahl“, die Anhänger:innen des Ex-Präsidenten zum Sturm auf Regierungsgebäude motivierte.

In Europa steht die Demokratie ebenfalls unter massivem Druck. In Schweden regiert eine Minderheitsregierung, die mit den von Nazis mitgegründeten Schwedendemokraten offen paktiert. In Italien hat es eine Postfaschistin gar zur Ministerpräsidentin gebracht. Auch in vielen anderen europäischen Ländern sind Rechtspopulisten eine dominante Kraft. Das liberal-demokratische Ordnungsmodell wird nicht nur von außen herausgefordert – es wird auch heftig von innen attackiert.

Was aber sind die wesentlichen Merkmale des autoritären Rechtspopulismus? Formuliert dieser ein zur liberalen Ordnung halbwegs kohärentes Gegenprogramm? Lässt sich ein einheitliches Muster erkennen, mit dem Rechtspopulisten, wenn sie einmal an der Macht sind, demokratische Institutionen entkernen? Und schließlich: Aus welchen Quellen speist sich ihr Erfolg?

Die Serie Dieser Text ist der erste Teil einer vierteiligen, wöchentlich erscheinenden Serie und wurde vom Autor im Rahmen eines journalistischen Stipendiums am Exzellenzcluster „Contestations of the liberal Script (SCRIPTS)“ verfasst. In dem Berliner Forschungsverbund werden die globalen Krisen des liberalen Ordnungsmodells analysiert. Das englische Wort „contestation“ bedeutet so viel wie Anfechtung, Krise. Mit dem Begriff „liberal script“ bezeichnen die Forscher:innen liberal-demokratische Gesellschaftsordnungen, die sich unter anderem auf Basis individueller Selbstbestimmung organisieren. In Teil 2 geht es um das „chinesische Modell“.

Zunächst sei populistische Politik stets durch den Gegensatz von „wahrhaftigem Volk“ und „falschen Funktionseliten“ gekennzeichnet, erklärt der Politikwissenschaftler Michael Zürn, der am DFG-Exzellenzcluster „Contestations of the Liberal Script (SCRIPTS)“ (siehe Kasten). Eine Rhetorik, die das Volk mit der Elite kontrastiert, wird indes, zumindest ansatzweise, in den meisten politischen Lagern verwendet – zumindest bei jenen auf der Oppositionsbank. So verstanden ist Populismus zunächst eine „dünne Ideologie“, ein Methoden-Geschirr, das von verschiedensten Parteien in unterschiedlichem Ausmaß benutzt wird.

Bauchgefühlter Draht zum Volk

Um sich zum „autoritären Populismus“ zu verdicken, müssen andere Merkmale hinzutreten, meint Zürn. Zu besagtem Antielitarismus gesellt sich ein ausgeprägter Antipluralismus: Das sogenannte Volk spricht hier mit nur einer Stimme. Abwägende Interessenvermittlung – kennzeichnend für liberale Demokratien – ist nicht nötig, weil alle, die zum Volk gehören, ja ein und denselben Willen artikulieren. Wer anderes will, gilt schnell als Verräter und wird aus dem Volk herausdefiniert. Zur „vox populi“ hat der populistische Führer einen unmittelbaren, bauchgefühlten Draht. Die Wahlurnen können bloß nachträglich bestätigen, was Populisten meinen, längst innezuhaben: Ein direktes imperatives Mandat.

Werden Trump und Bolsonaro nicht wiedergewählt, müssen die Funktionseliten getrickst haben, um den Tribun davon abzuhalten, den wahren Volkswillen zu exekutieren. Bei einem solchen Demokratie-Verständnis wundert es kaum, wenn sich der US-Amerikanische und der brasilianische Ex-Präsident von ihren gewaltsamen Anhänger:innen nicht distanzieren wollen. „Nimmt man hier noch ein zur kosmopolitischen Weltsicht gegensätzliches nationalistisches Stammesdenken hinzu, hat man die Grundmerkmale des autoritären Populismus beisammen“, sagt Zürn. Mit dem Populismus-Begriff des Direktors am WZB lassen sich neben Rechtspopulisten auch linke Populisten wie Hugo Chávez und religiöse Populisten wie Erdogan fassen.

Plebiszitärer Pathos

Beim autoritären Rechtspopulismus sei ein ethnisch exklusives und rassistisches Denken meist noch ausgeprägter als bei anderen Populismusformen, sagt indes der chilenische Politikwissenschaftler Cristóbal Rovira Kaltwasser im Gespräch mit dem Tagesspiegel. Demnach verbindet sich die populistische Das-Volk-gegen-die-da-oben-Rhetorik mit den klassischen „Essentials“ des Rechtsextremismus: Einem radikal völkischen Nationalismus, dem Pochen auf ethnischen Unterschiedlichkeiten und der exklusiven Stellung des eigenen Volkes, der Idee einer natürlich-hierarchischen Ordnung und dem Bild von Gesellschaft als permanentem Kampf.

Was aber unterscheidet den Rechtspopulismus dann noch vom klassischen Rechtsextremismus? „Das Bestehen auf Wahlen und das unbedingte Festhalten am Demokratiebegriff“, erklärt der in Santiago de Chile lehrende und ebenfalls bei SCRIPTS tätige Populismusexperte Rovira Kaltwasser. Klassische Faschisten machten nie einen Hehl daraus, die Demokratie letztlich abwickeln zu wollen. Ein Orbán hingegen meint zwar antiliberal aber keineswegs antidemokratisch zu sein. Dabei ist umstritten, ob das plebiszitäre Pathos dem Umstand geschuldet ist, dass Wahlen im 21. Jahrhundert ein global-kulturelles Gemeingut darstellen, das auch Autokraten nicht mal eben so kassieren können, oder ob sie ein ideologisches Kernelement des Populismus sind.

Eine einzige Legislatur reicht nicht aus, um der Demokratie den Garaus zu machen. Michael Zürn, Politikwissenschaftler am DFG-Exzellenzcluster SCRIPTS

Jedenfalls hat der Politikwissenschaftler Daniel Ziblatt darauf aufmerksam gemacht, dass der Putsch als Mittel zum Regierungswechsel eine Machttechnik des 20. Jahrhunderts darstelle – heute hingegen werden Demokratien meist „demokratisch“ und schleichend gemeuchelt. Einmal an der Macht würden Rechtspopulisten liberal-demokratische Institutionen stets auf ähnliche Weise entkernen. Daniel Ziblatt erklärt im Gespräch: „Erstens nimmt man die Schiedsrichter ins Visier – Polizei, Gerichte, Nachrichtendienste. Zweitens werden Schlüsselspieler – Medien, politische Gegner, kritische Wissenschaftler und zivilgesellschaftliche Gruppen – neutralisiert. Drittens schreibt man die Spielregeln um und ändert zum Beispiel das Wahlsystem.“

Ob Demokratien erfolgreich zerstört werden können, hängt laut Ziblatt auch an der Frage, wie sich der Konservatismus verhält. Schmiegt sich dieser dem Populismus an, wie die Republikaner in den USA, oder kopiert schlicht dessen Agenda, wie der österreichische Ex-Kanzler Kurz, werde es für Demokratien gefährlich. Auch die Selbstabwicklung konservativer Parteien, wie in Frankreich oder in Italien, hinterlasse meist eine politische Lücke als Einfallstor für den Autoritarismus.

Zürn stimmt zu, dass es inzwischen ein gängiges autoritär-populistisches Programm zur Schleifung liberaler Demokratien gebe. Allerdings brauche deren Abwicklung Zeit: „Eine einzige Legislatur reicht nicht aus, um der Demokratie den Garaus zu machen.“ Werden Autokraten aber wiedergewählt, sei das liberale Skript ernsthaft bedroht. Die populistische Rhetorik nehme ab – das autoritäre Handeln nehme zu. Denn wenn Populisten erst die Machtelite stellten, sei das altbewährte Volk-versus-Elite-Narrativ nicht mehr die passende Erzählung.

Verschwörungsnarrative

Blickt man indes auf Orbán oder Trump, fällt auf, dass beide, auch an der Macht, dem populistischen Grundsatz weiter gefolgt sind. „Obwohl man die Geschicke des Staates lenkt, erklärt man nicht zur Elite zu gehören, die auch weiterhin hinter den Kulissen existiere, und dem Autokraten das Leben schwer mache“, sagt Thomas Risse, Experte für internationale Politik und Seniorprofessor bei SCRIPTS. Hier komme meist der Antisemitismus ins Spiel – nicht zufällig erklärten viele Rechtspopulisten den jüdischen Philanthropen George Soros zum Feind. Die historisch überlieferten Verschwörungsnarrative, die „den Juden“ die Kontrolle der Hinterbühne zuschreiben, eignen sich für schlechte Regenten nämlich gut, um die eigene Inkompetenz zu verschleiern: Die heimlichen Eliten, so die Erzählung, verhindern, dass der Volkstribun sein Werk verrichten kann.

Tatsache sei, dass Rechtspopulisten auf die komplexen Fragen der Spätmoderne, keine adäquaten Antworten hätten, meint Zürn. „Es ist nicht so, dass autoritäre Populisten, ein in sich stimmiges Gegenmodell zur liberalen Ordnung anbieten würden.“

Vor allem im wirtschaftspolitischen Feld ist die rechtspopulistische Ideologie von radikalen Gegensätzen durchzogen. Ethnisch exklusive Wohlfahrtsstaatsideen und Marktradikalismus hielten sich die Wage, kämen nicht nur in derselben Parteienfamilie, sondern oft in derselben Partei vor, meint Rovira Kaltwasser. „Die alte verteilungspolitische Längsachse, die klassische Rechts-Links-Polarität, spielt für rechtspopulistische Akteure und Bewegungen kaum eine Rolle“, sagt Risse. Wichtiger sei die hierzu querliegende Achse, auf der nationalistisches Stammesdenken dem Kosmopolitismus gegenübergestellt wird.

Sehnsucht nach alter Größe

So agitieren AfD und ähnliche Bewegungen mit der regressiven Sehnsucht nach der angestammten Lebenswelt – das Chaos der Spätmoderne soll beseitigt, Migration und Gender-Trouble rückgängig gemacht und die „natürliche Ordnung“ wiederhergestellt werden. Statt Klassenkämpfen werden hier Kulturkämpfe geführt.

So führt die Forschung für das Erstarken des autoritären Rechtspopulismus zwar vielfältige Gründe an. Da ist zum einen der Wandel des politischen Systems: Eine zusehends fehlende Repräsentation unterer Schichten in den meisten Parlamenten, sowie eine Verlagerung von Machtkompetenzen auf nicht vom Volk gewählte Institutionen – wodurch viele meinten, ihre Stimme zähle nicht. Sodann gibt es die sozioökonomische Begründung, dass Mittelschichtsmilieus, die mit der Globalisierung ihren Abstieg erleben, häufig Populisten auf den Leim gehen. Und nicht zuletzt die soziokulturelle Erklärung, dass die Emanzipation der bis dato Unterdrückten die ehemals Privilegierten erzürnt, weil die liberale Ordnung sie nun nicht mehr bevorzugt – was reaktionäre Backlashs bedinge.

Allein, was auch immer die Gründe sein mögen, die Menschen bei Rechtsextremen ihr Kreuzchen machen lassen – auch politische oder ökonomische Konflikte werden von rechtspopulistischen Kräften in die stark auf Emotionen abzielende Sprache eines ethno-kulturellen Krieges überführt. Sowohl das Gefühl, demokratisch nicht zu zählen als auch die sozialen und symbolischen Verluste werden mit der Teilhabe am „Volk“ kompensiert – als vermeintlich zeitloser Identität, die Geborgenheit und Größe wiederherstellen soll. Da der soziokulturelle Wandel viele überfordert, wird der Rechtspopulismus wohl nicht so bald verschwinden. Und doch würde eine Politik, die sich ernsthaft der sozialen Verwerfungen annähme, die Übersetzung vornehmlich sozioökonomischer in soziokulturelle Konflikte erschweren.

