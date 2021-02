Bild: imago images/Christian Schroedter

Haseloff stellt Osterurlaub in Ferienwohnungen oder Campingwagen in Aussicht Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) hat während einer Sondersitzung des Landtags Lockerungen der Corona-Maßnahmen in Aussicht gestellt. Bei weiter sinkenden Fallzahlen setze das Land auf den „Sachsen-Anhalt-Plan 2021“ als Öffnungsstrategie, sagte er in einer Regierungserklärung in Magdeburg. Mit diesem Konzept wolle die Landesregierung auch in die nächste Runde der Regierungschefs der Länder mit der Bundeskanzlerin am 3. März gehen.



Es werde noch eine ganze Weile Einschränkungen im täglichen Leben gebe, sagte Haseloff. Er appellierte an das Verantwortungsbewusstsein und die gegenseitige Rücksichtnahme der Menschen in Sachsen-Anhalt: „Bitte wirken Sie auch weiterhin an der erfolgreichen Bekämpfung der Pandemie mit. Helfen Sie, Leben zu retten, und helfen Sie mit, Freiheit zurückzugewinnen.“ Einen klassischen Reiseverkehr in den Osterferien schloss der Ministerpräsident aus. Er könne sich aber einen Übernachtungstourismus in Ferienwohnungen oder Wohnwagen vorstellen. (epd)