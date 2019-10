Der Nobelpreis für Physik geht in diesem Jahr jeweils zur Hälfte an James Peebles von der Universität Princeton (Kanada) sowie an Michel Mayor (Schweiz) und Didier Queloz (Schweiz) von der Universität Genf für ihre Beiträge zum „Verständnis des Universums“ und des „Platzes der Erde im Kosmos“. Das teilte die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften am Dienstag in Stockholm mit.

Erklärung für die Entstehung von Materie, Raum und Zeit

Mit der einen Hälfte des Preises wird James Peebles für seine Forschungen zur kosmischen Hintergrundstrahlung geehrt - genauer: die kosmische Mikrowellenstrahlung. Er hatte diese, wie auch andere vor ihm, bereits in den 1960er-Jahren vorausgesagt. Sie wird häufig als „Echo des Urknalls“ bezeichnet und gilt als Beleg für die Theorie des „Big Bang“. Die Strahlung stammt aus der Zeit rund 380.000 Jahre nach dem Urknall. Damals war das Universum so weit abgekühlt, dass Protonen und Elektronen neutralen Wasserstoff bilden konnten – der junge Kosmos wurde durchsichtig.

Aufgrund der weiteren Ausdehnung des Alls sind die Strahlen von einst heute so weit „gedehnt“, dass sie als Mikrowellen detektiert werden. In dieser Hintergrundstrahlung lassen sich minimale Temperaturunterschiede erkennen, die helfen, kosmologische Modelle zu entwickeln, die die Entstehung von größeren Strukturen im jungen Universum beschreiben.

Peebles hat Zeit seines Forscherlebens die Kosmologie weiter vorangetrieben und die Urknalltheorie weiter entwickelt. Sie gilt bis heute als die schlüssigste Erklärung der Entstehung von Materie, Raum und Zeit.

Exoplanet am „Wackeln“ eines Sterns erkannt

Der zweite Teil des Physiknobelpreises geht an Michel Mayor und Didier Queloz. Sie entdeckten 1195 den ersten Planeten außerhalb unseres Sonnensystems, der um einen fernen Stern kreist. Heute sind mehr als 4000 dieser Exoplaneten bekannt und Weltraumteleskope wie „Tess“ finden immer neue.

Mayor und Queloz haben den ersten Exoplaneten nicht direkt gesehen, sondern auf einem Umweg am sonnenähnlichen Stern „Helvetius“ im Sternbild Pegasus nachgewiesen. Das Prinzip: Wenn ein Exoplanet um seinen Stern kreist, so verschiebt er diesen dank seiner Masse ein wenig im Raum hin und her. Dieses Wackeln des Sterns wurde mit einem Spektrographen gemessen, der minimale Veränderungen in dem vom Stern ankommenden Licht messen konnte.

Dieser Effekt lässt sich auch bei akustischen Wellen feststellen, etwa wenn ein Zug herannaht – der Ton wird höher – und nach der Vorbeifahrt sich entfernt, wodurch der Ton niedriger wird.

Die Entdeckung von Mayor und Queloz wurde wenige Tage später von US-Forschern bestätigt und gilt als großer Fortschritt in der Astronomie.

Woche der Nobelpreise

Im vergangenen Jahr hatten sich der US-Wissenschaftler Ashkin, der französische Forscher Mourou sowie ihre kanadische Kollegin Strickland die Auszeichnung für ihre bahnbrechenden Erfindungen in der Laserphysik geteilt.

Mit der Vergabe des Medizin-Nobelpreises begann am Montag die diesjährige Nobelpreissaison. Er ging an die beiden US-Forscher Kaelin and Semenza und ihren britischen Kollegen Ratcliffe für ihre Untersuchungen zur Sauerstoffversorgung von Zellen.

Mehr zum Thema Exoplaneten Ein Planet gleich um die Ecke

In den kommenden Tagen folgen der Preis für Chemie und Literatur, am Freitag der Friedensnobelpreis und am kommenden Montag die Auszeichnung für Wirtschaftswissenschaften. Der Literaturpreis wird dieses Jahr zweimal vergeben, weil die Schwedische Akademie im vergangenen Jahr infolge eines Vergewaltigungsskandals nicht beschlussfähig war. (mit dpa)