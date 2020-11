Kultusminister im Ausnahmefall für Wechselunterricht oberer Klassen

Die Kultusminister der Länder beharren darauf, in der Corona-Pandemie die Schulen grundsätzlich offenzuhalten, plädieren aber für einige eng begrenzte Ausnahmen. So sollen vom Infektionsgeschehen besonders betroffene Schulen in Hotspot-Gebieten ab der 11. Klasse auf einen rollierenden Präsenzunterricht in verkleinerten Lerngruppen umstellen können. Das haben die Minister nach Informationen des Nachrichtenportals „ThePioneer“ und der Deutschen Presse-Agentur am Freitagnachmittag beschlossen. In einem zweiten Schritt sollen diese Ausnahmen auf untere Klassenstufen der weiterführenden Schulen (Sekundarstufe I) ausgeweitet werden können. Eine feste Zahlengröße, ab welcher Infektionszahl das gelten soll, haben die Minister ausdrücklich nicht festgelegt.



Zur Eindämmung des Infektionsgeschehens schlagen sie eine Maskenpflicht im Unterricht vor, wie sie bereits in einigen Ländern gilt - zunächst für die gymnasiale Oberstufe und berufsbildende Schulen, gegebenenfalls aber auch für die Sekundarstufe I.



Der Unterrichtsbeginn könne gestaffelt erfolgen, um die Infektionsgefahr im Nahverkehr zu reduzieren, heißt es weiter. Die Kommunen sollen spezielle Schülertransporte mit Hilfe privater Unternehmen anbieten.



An besonders coronabetroffenen Schulen sollen vermehrte, zeitnahe Tests durchgeführt werden. „Die Schulen tragen so weit wie möglich zur Nachverfolgung der Infektionsketten bei“, heißt es. Nach Zulassung eines Impfstoffes müsse die Möglichkeit sichergestellt werden, dass das schulische Personal vorrangig ein Impfangebot erhält. (dpa)