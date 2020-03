Spahn: „Noch ist das die Ruhe vor dem Sturm“ Jetzt spricht Gesundheitsminister Jens Spahn in der Bundespressekonferenz. Er weist zum Beginn darauf hin, dass es bereits viele Infizierte und Tote gebe. Aber: „Noch ist das die Ruhe vor dem Sturm, noch kann man nicht genau vorhersagen, was noch kommt." Nun gehe es vor allem darum, die Kapazitäten der Intensivmedizin zu erhöhen. Jetzt spricht Gesundheitsminister Jens Spahn in der Bundespressekonferenz. Er weist zum Beginn darauf hin, dass es bereits viele Infizierte und Tote gebe. Aber: „Noch ist das die Ruhe vor dem Sturm," Nun gehe es vor allem darum, die Kapazitäten der Intensivmedizin zu erhöhen.

Ein Vorteil in Deutschland sei, dass so viel getestet werde. In der letzten Woche seien 300.000 bis 500.000 Tests in Deutschland durchgeführt worden, "das ist wohl in absoluten und in relativen Zahlen ein Rekord in der Welt", sagte Spahn.