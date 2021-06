Bild: dpa/Oliver Dietze

Lehrer sehen Lücken bei zwei Millionen Schülern Der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Heinz-Peter Meidinger, hat massive Bildungsverluste von Millionen Schülerinnen und Schülern in Deutschland durch die Corona-Pandemie beklagt. „Ein Teil der Schülerinnen und Schüler hat tatsächlich teilweise fast ein ganzes Schuljahr verloren, allerdings lässt sich das nicht wie eine Blaupause über das ganze Land legen. Es ist regional und auch nach Schulart sehr unterschiedlich“, sagte Meidinger der Düsseldorfer „Rheinischen Post“ und dem Bonner „General-Anzeiger“. Von den 1.200 Präsenzstunden, die ein Schüler pro Schuljahr normalerweise habe, seien in den beiden Schuljahren des Lockdowns pro Schüler zwischen 350 und 900 Präsenzstunden verlorengegangen.



Von den elf Millionen Schülerinnen und Schülern in Deutschland haben nach Meidingers Worten zwei Millionen Schüler wegen der Lockdowns „sehr große Lücken, die sie in der Regel alleine nicht mehr aufholen können“. Sie bräuchten jetzt eine intensive Förderung. „Dazu kommen nochmals mindestens doppelt so viele mit signifikanten Defiziten, die sie durch eine Zusatzförderung aufholen sollten, etwa nachmittags, samstags oder auch in den Ferien.“



Der Lehrerverbandschef wandte sich dagegen, für Schüler die Sommerferien ganz zu streichen, um den verlorenen Lehrstoff in dieser Zeit nachzuholen. „Unsere Kinder und Jugendlichen brauchen diese Erholungszeit. Allerdings ist beispielsweise gegen einen zweiwöchigen Sommerkurs nichts einzuwenden.“ In einigen Klassen und Fächern sei darüber nachzudenken, auf einzelne Noten in Zeugnissen zu verzichten. Dies gelte aber nicht für Abschlussklassen.



Meidinger forderte eine permanente Rückkehr zum Präsenzunterricht im neuen Schuljahr: „Ich gehe fest davon aus, dass alle Bundesländer mit Beginn des neuen Schuljahres wieder zum Präsenzunterricht zurückkehren können. Der Deutsche Lehrerverband ist aber gegen eine Koppelung von Impfen und der Rückkehr zum Präsenzunterricht.“ (KNA)