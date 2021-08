In seinem 28 Jahre langen Leben war der Wollhaarmammut-Bulle (Mammuthus primigenius) mit seinen 170 Zentimeter langen Stoßzähnen weit herum gekommen. Immer wieder war das Tier vor 17.100 Jahren durch ein riesiges Gebiet gewandert, das sich rund tausend Kilometer von West nach Ost und 750 Kilometer von Nord nach Süd über einen großen Teil des heutigen US-Bundestaates Alaska erstreckte.

Mat Wooller von der University of Alaska in Fairbanks, Clement Bataille von der University of Ottawa in Kanada und ihr Team rekonstruierten die Wanderungen des Wollhaarmammuts. In der Zeitschrift „Science“ berichten sie, wie Isotopen-Analysen von Bestandteilen des Stoßzahns auf die Routen schließen lassen.

Chemische Spurensuche

„Diese detaillierte Analyse der lebenslangen Wanderungen eines Wollhaar-Mammuts sind toll und bestätigen unser Bild von diesen Dickhäutern“, sagt Michael Hofreiter, der an der Universität Potsdam das Erbgut von Mammuts und anderen ausgestorbenen Tiere analysiert, an der Forschung in Alaska aber nicht beteiligt war. So wandern auch heutige Elefanten in Afrika und Asien oft über Hunderte von Kilometern.

Die im hohen Norden lebenden großen Tiere wie die wilden Rentiere und Karibus im hohen Norden Sibiriens und Nordamerikas ziehen noch heute im Herbst von ihren Sommerweiden in den Grasländern manchmal bis zu 5000 Kilometer weit in die Waldregionen weiter im Süden. Bei ausgestorbenen Arten lassen sich solche weiten Wanderungen zumindest direkt aber kaum nachweisen.

Wooller, Bataille und ihr Team nutzten daher Analysen der beiden unterschiedlich schweren Varianten Strontium-86 und Strontium-87, die in verschieden alten Gesteinen wie Granit in jeweils unterschiedlichen Mengen vorkommen. Da im Boden über dem Fels das gleiche Verhältnis der beiden Strontium-Isotope vorliegt und die darin wurzelnden Pflanzen dieses Verhältnis übernehmen, überträgt es sich auch auf Tiere wie Mammuts oder Rentiere, die das Grünzeug fressen. Aus dem Strontium-Isotopen-Verhältnis im Gewebe kann man also auf das Gebiet schließen, in dem das Tier gefressen hat.

Mit Blaufärbung werden die Wachstumslinien des Mammutstoßzahn sichtbar gemacht. Entlang des Stoßzahns wurden mit Hilfe von Lasern... Foto: JR Ancheta/University of Alaska Fairbanks

Da die Stoßzähne der Elefanten-Verwandten lebenslang wuchsen, analysierten sie die Schichten eines 170 Zentimeter langen Stoßzahns eines Mammuts, dessen Überreste an den Nordhängen der über 2700 Meter hohen Brookskette ausgegraben wurden. Dieser Gebirgszug erstreckt sich nördlich des Polarkreises 1100 Kilometer weit von der Beringsee im Nordwesten Alaskas bis zum Nordpolarmeer in Kanada. Während der Lebzeiten des Mammuts vor 17.100 Jahren bedeckten mächtige Gletscher die Brookskette, ihre Umgebung ähnelte dagegen einer Savanne des hohen Nordens.

Wanderungen mit wechselnder Begleitung

Das Erbgut des Tieres verriet sein männliches Geschlecht. Die ersten zehn Zentimeter an der Spitze des Stoßzahnes hatten sehr einheitliche Strontium-Isotopen-Verhältnisse und verrieten, dass der Mammutbulle seine ersten beiden Lebensjahre in einem sehr kleinen Gebiet am Unterlauf des Yukons verbracht hatte. Die nächsten 75 Zentimeter des Stoßzahns waren dem Jungbullen bis zu seinem 16. Geburtstag gewachsen. In diesem Abschnitt ändern sich die Strontium-Isotopen-Verhältnisse sehr häufig und das Team konnte die Weidegründe nahezu im Wochen-Abstand bestimmen. Das junge Mammut war in dieser Zeit mit seiner Herde durch weite Gebiete im Tiefland von Alaska zwischen der damals vergletscherten Alaska-Kette im Süden und der ebenfalls eisbedeckten Brooks-Kette im Norden gezogen.

Danach war das Tier anscheinend erwachsen und lebte vermutlich ähnlich wie heute lebende ausgewachsene Elefantenbullen nicht mehr in seiner Familiengruppe, sondern wanderte allein oder mit anderen Bullen über noch viel größere Entfernungen durch das eiszeitliche Alaska. Dabei pendelte das Mammut häufig zwischen den Nordhängen der Brookskette und Regionen weit im Süden und folgte anscheinend einem ähnlich starken Wandertrieb wie heute einige wilde Rentierherden. Das Tier nutzte häufig Regionen, in denen noch heute die Karibu-Herden auf ihren Wanderungen weiden.

In den Gebieten, in denen sich das Mammut häufig aufhielt, wurden auch die mit rund 14.000 Jahren bisher ältesten Spuren von Menschen gefunden. Tausend Jahre später verschwanden die Mammuts aus Alaska.

Hauptverdächtige am Tod des Tieres wahrscheinlich unschuldig

Den Grund für dieses Aussterben könnte Wladimir Pitulko von der Russischen Akademie der Wissenschaften in St. Petersburg kennen. Der Archäologe hat am Jana-Fluss weit im Nordosten Sibiriens im Jahr 2001 die Reste einer rund 32.000 Jahre alten Steinzeit-Siedlung entdeckt.

Die Jäger und Sammler am Jana-Strom jagten Mammuts weniger wegen ihres Fleisches, sondern vor allem wegen der bis zu vier Meter langen Stoßzähne. Aus dem Elfenbein schnitzten die Jäger die Spitzen ihrer Waffen und ganze, zwei Meter lange Speere. „Es gab in dieser Zeit am Jana-Strom anscheinend spezielle Werkstätten, in denen spezialisierte Handwerker Jagdwaffen aus Elfenbein produzierten“, erklärt Pitulko. Später wanderten die Steinzeit-Jäger aus Sibirien über die in der Eiszeit trocken gefallene Beringstraße bis nach Alaska. Eine Reihe von Indizien spricht dafür, dass das Aussterben der Mammuts in der Region mit der Ankunft von menschlichen Mammutjägern zusammenhängt.

Der Mammutbulle, dessen Stoßzahn das Team um Wooller und Bataille untersuchten, starb allerdings sehr wahrscheinlich eines natürlichen Todes. Jedenfalls verraten die Strontium-Isotopen-Verhältnisse in den letzten zehn Zentimetern seines Stoßzahns, dass er in den rund 18 Monaten vor seinem Tod nicht mehr wanderte. Nachdem es vorher eine Strecke zurückgelegt hatte, die zwei Umrundungen der Erde entsprach, wurde das Mammut in einem Gebiet an der Brookskette sesshaft.

Die Isotopenanalyse lässt darauf schließen, dass der Bulle im späten Winter oder im zeitigen Frühjahr starb. Vielleicht hatte ein außergewöhnlich kalter Winter seine Energiereserven aufgebraucht und das Tier verhungerte, vermuten die Forscher:innen.