Das Bundesbildungsministerium drängt auf eine schnelle Einigung im Streit um die Corona-Nachhilfe für Kinder und Jugendliche, die in der Zeit der Schulschließungen und des Distanzunterrichts in der Schule zurückgefallen sind. "Aus Sicht des BMBF wäre ein Kabinettbeschluss in dieser Woche wünschenswert gewesen, die Verhandlungen waren sehr weit fortgeschritten", heißt es aus dem Ministerium.

Wie berichtet stand für Dienstag ein Corona-Aufholpaket, das in der großen Koalition geschnürt worden ist, auf der Tagesordnung des Bundeskabinetts. Es wurde aber am Vorabend ohne Angabe von Gründen zurückgezogen. Auch das federführende BMBF verrät auf Anfrage des Tagesspiegels nicht, woran es noch hakt.

Schüler:innen sollen schnell wissen, dass Hilfe kommt

"Ein schneller Beschluss ist wichtig, damit die Kinder und Jugendlichen schnellstmöglich wissen, dass sie Unterstützung zum Aufholen von pandemiebedingten Lernrückständen erhalten", erklärt jedoch eine Ministeriumssprecherin in den per E-Mail übermittelten Antworten auf Fragen des Tagesspiegels.

[Wenn Sie alle aktuellen Entwicklungen zur Coronavirus-Pandemie live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Darüber bestehe auch "Einigkeit in der Bundesregierung". Zum anderen müsse in den Ländern die Umsetzung des Programms organisiert werden. Auch beim Bund seien entsprechende Schritte notwendig. Auf Fragen nach der Haltung von Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) zum breiter angelegten Corona-Aufholpaket geht die Ministeriumssprecherin nicht ein.

Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) setzt die Prioritäten auf die Corona-Nachhilfe. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa

Das Paket, um das gerungen wird, umfasst zum einen die von Karliczek mit der Länderseite, federführend vertreten durch Hamburgs Bildungssenator Ties Rabe (SPD), vereinbarte Corona-Nachhilfe im Umfang von einer Milliarde. Zum anderen geht es um eine mit einer weiteren Milliarde geförderte Komponente, die auch soziale und psychische Folgen der Pandemie bei Kindern und Jugendlichen mildern soll.

Hierbei ist SPD-Chefin Saskia Esken die treibende Kraft, sie stellte bei Kanzlerin Merkel einen Aktionsplan für die "Generation Empowerment" vor. Der umfasste auch Programme in Jugendfreizeitstätten und Mehrgenerationenhäusern - und sah vor, Sprach-Kitas mit einem hohen Anteil mehrsprachiger Kinder massiv auszubauen.

Hat Esken die Corona-Hilfe für Kinder überfrachtet?

Nach einem Treffen mit Merkel, aber auch mit Karliczek und mit Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) am 15. April hatte Esken einen Erfolg vermeldet: Die Kinder und Jugendlichen, "die besonders unter der Corona-Pandemie, unter Kontaktbeschränkungen und geschlossenen Einrichtungen leiden" sollten mit einem Maßnahmenpaket in dem von der SPD geforderten Volumen von zwei Milliarden Euro unterstützt werden.

Zuletzt sattelte Esken auch noch eine Einmalzahlung von 100 Euro für Kinder aus Hartz IV-beziehenden Familien auf. Damit sollten sie Freizeitaktivitäten finanzieren können.

War die Erfolgsmeldung Mitte April voreilig? Nach der Verschiebung des geplanten Kabinettsbeschlusses war zu hören dass es - auf Unionsseite - Vorbehalte gegen die Verknüpfung der Corona-Lernhilfen mit sozialpädagogischen Maßnahmen und dem Kita-Programm gebe. Die SPD warf der Union eine Blockadehaltung vor.

Städtetag und Giffey machen Druck

Auch der Städtetag macht Druck, das ganze Aufholpaket zu verabschieden: Neben Lernrückständen litten Kinder und Jugendlich auch unter "gravierenden" Einschränkungen im Alltag, unter fehlenden Treffen mit Freunden, ausfallendem Training im Sportverein und unsicheren Zukunftsperspektiven.

"Das hinterlässt Spuren in Körper und Seele bei Millionen von Kindern und Jugendlichen", erklärte Vizepräsident Markus Lewe, Oberbürgermeister von Münster, gegenüber der dpa.

Für eine Familienkomponente: Bundesministerin Franziska Giffey (Mitte) besuchte 2019 das Mehrgenerationshaus und Familienzentrum... Foto: Sebastian Gabsch/PNN

Dass es offenbar noch einigen Klärungsbedarf in der großen Koalition und auch zwischen Bund und Ländern gibt - Karliczek hatte unlängst auch eine Kofinanzierung der Nachhilfe-Milliarde durch die Länder gefordert -, klingt nicht nach einem schnellen Start des Nachhilfe-Programms.

Der war aber ohnehin von vornherein erst für die Zeit nach den Sommerferien vorgesehen - auch in Hamburg, wo Ties Rabe Ende März ein eigenes Landesprogramm vorgestellt hatte.

"Starten soll das Nachhilfeprogramm unmittelbar mit Beginn des kommenden Schuljahres", heißt es jetzt aus dem BMBF. Zusätzliche Lernangebote sollen aber auch bereits in den Sommerferien gemacht werden. Die Angebote sollen "in bestehende Strukturen eingebettet sein" - gemeint sind neben den Schulen etwa auch Nachhilfeinstitute und Volkshochschulen.

Vor dem Start stehen Tests, wo Schüler:innen Lücken haben

Die zusätzlichen Lernstunden geben sollen pensionierte Lehrerinnen und Lehrer, Lehramtsstudenten sowie Kräfte aus der Zivilgesellschaft, teilt das BMBF weiter auf die Frage nach Details des Programms mit.

Doch bevor es losgehen kann, fordert die Bundesbildungsministerin einen Überblick über das tatsächliche Ausmaß der Lernrückstände bei Schülerinnen und Schülern. Zu solchen Lernstandserhebungen sei das BMBF mit den Ländern im Gespräch, heißt es.

"Bund und Länder stimmen überein, dass die Lehrkräfte vor Ort ihre Schülerinnen und Schüler am besten einschätzen und mögliche Lernrückstände in den Blick nehmen können." Sie sollten dabei mit geeigneten Testmaterialien und Diagnoseinstrumenten unterstützt werden, die die Länder zentral zur Verfügung stellen.

Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) hat unterdessen das „Aufholpaket nach Corona“ als Ganzes verteidigt. Es gehe darum, Kindern, Jugendlichen und ihren Familien ein "Nachholen und Aufatmen" zu ermöglichen, sagte Giffey dpa zufolge der „Rheinischen Post“ (Donnerstag).

Mehr zum Thema Rolle der Bildungsforschung in der Coronakrise Endlich untersuchen, wie Distanzunterricht das Lernen verändert

Sprachförderung, Schulsozialarbeit und der vereinfachte Zugang zu Nachhilfeangeboten gehörten genauso dazu wie außerschulische Kinder- und Jugendarbeit und die Unterstützung der Familien. "Wir achten darauf, gerade auch die Kinder, Jugendlichen und Familien zu erreichen und zu unterstützen, die es besonders schwer haben.“