Streit um den Fischotter Zum Abschuss freigegeben

Fischotter brauchen Ruhe. Wo viele Menschen sind, macht Lutra lutra die Biege. Die scheue Spezies hat allen Grund, den Menschen zu fürchten. Früher wurden sie so scharf bejagt, dass sie in manchen Teilen Deutschlands noch immer als ausgestorben gelten, wie etwa in Rheinland-Pfalz. Und eigentlich auch im Saarland. Doch dort tapste vor wenigen Monaten ein Fischotter mehrfach ins Bild einer Wildtierkamera. Oder waren es gleich mehrere, die sich je einmal ablichten ließen? Das gilt es noch herauszufinden.