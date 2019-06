Thede Mehlhop (23) studiert im 6. Semester Energie- und Prozesstechnik an der Technischen Universität Berlin. Er möchte demnächst an den Klimademos teilnehmen.

Von meinen Freunden waren schon einige beim Klimastreik. Ich wäre auch fast hingegangen. Die Faulheit hat mich davon abgehalten. Dabei finde ich es wichtig, für das Klima ein Zeichen zu setzen. Wir haben viel zu spät angefangen, über das Thema zu reden. Immerhin wissen wir schon sehr lange, welche Spätfolgen es geben wird.

Das Problem ist, dass das Thema so abstrakt ist. Wenn ich sehen würde, dass sich hier direkt vor meiner Tür etwas verändert, dann würde ich mich auch betroffener fühlen. So scheint es einfach sehr weit weg. Aber demnächst will ich auch freitags streiken. Wobei ich das nicht als Streik sehe. In meinem Studiengang gibt es keine Anwesenheitspflicht. Der Uni ist es ziemlich egal, ob ich da bin oder nicht. Das bekommt sowieso keiner mit. Es sei denn, der Hörsaal wäre komplett leer, dann hätte das Symbolkraft.

Emilia Weiser (rechts) mit ihrer Tochter Livia Foto: Stephan Detert

Emilia Weiser (28) studiert Humanmedizin an der Charité Berlin. Zusammen mit ihrer Tochter Livia (9) war sie schon viermal bei den Fridays-for-Future-Demos.

Emilia: Ich gebe meiner Tochter die Möglichkeit, sich in die Sachen einzumischen, die gerade auf dieser Welt passieren. Die nächsten Jahre werden darüber entscheiden, ob wir diesen Planeten noch in guten, gesunden Bahnen weiterführen können oder ob es die ganze Zeit ein Krisenmanagement bleiben wird.

Meine Tochter soll nicht in einer Welt aufwachsen, die zerstört ist durch meine Generation oder die Generation vor mir. Wir brauchen jetzt einen Maßnahmenkatalog, sonst verpassen wir unsere Chance, die Klimaziele bis 2020 zu erreichen.

Livia: Ich will, dass meine Kinder später in einer Welt leben, die für sie in Ordnung ist. Und nicht, dass sie entweder am Verdursten sterben oder an Überschwemmungen. Die Regierung ist wie ein Bär im Winterschlaf. Der wacht auch nur ganz selten auf – wenn überhaupt.

Mit dem Streik haben wir in der Klasse etwas angestoßen. Auch bei meinen Freunden. Die finden das alle gut. Beim ersten Mal waren nur ich und meine Freundin bei der Demo. Später wurde einmal ein Test nicht geschrieben, weil acht Leute aus der Klasse gestreikt haben. Das hat für Aufmerksamkeit gesorgt.

Jonas Ibel Foto: Stephan Detert

Jonas Ibel (27) studiert Medienwissenschaft an der TU Berlin und schreibt gerade seine Masterarbeit. Er war schon mehrmals bei den Klimastreiks.

Eigentlich wäre es für meine Generation schon angebracht gewesen, etwas auf die Beine zu stellen, oder sogar für die Generation davor. Es war ja bekannt, welche Probleme der Klimawandel mit sich bringt. Dass es jetzt die Klimastreiks gibt, finde ich gut.

Trotzdem: Wenn wir demonstrieren, habe ich nicht das Gefühl, dass wir gehört werden. Das sieht man zum Beispiel daran, dass Fridays-for-Future-Aktivisten, die im Bundestag demonstriert und sich totgestellt haben, ausgebuht wurden. Denen wird kein Gehör geschenkt. Auch in Talkshows werden wir nicht ernst genommen. Wahrscheinlich auch, weil wir so jung sind. Dabei ist das kein Thema, bei dem man mit Erfahrung intelligenter wird. Die Fakten liegen auf dem Tisch und seit 30 Jahren passiert nichts. Man muss keine 40 sein, um das zu verstehen.

Jetzt ist die Zeit, grundsätzliche Dinge anzupacken. Dazu gehört auch, zu überdenken, ob Wachstum das Einzige ist, woran sich die Gesellschaft zu orientieren hat. Am 20. September ist der große Generalstreik. Das heißt, auch Leute, die arbeiten, sollen sich an den Demonstrationen beteiligen. Ich hoffe, dass dann viele kommen werden. Nur, wenn große Unternehmen und die Politik das Thema Klimaschutz mit Respekt behandeln, kann sich etwas ändern.