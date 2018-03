Schülerinnen und Schüler an privaten Schulen können besser zuhören als ihre Altersgenossen an öffentlichen Schulen. Der leichte Vorsprung der Privaten in den Kompetenz-Bereichen „Zuhören“ und „Hörverstehen“ bedeutet, dass die Schüler Unterrichtsinhalten, die ihre Lehrkräfte vortragen, etwas besser folgen können. Und sie sind eher dazu in der Lage, gezielt nachzufragen.

Diese Erkenntnisse für die Fächer Deutsch und Englisch gehören zum Kern einer Studie über „Privatschulen in Deutschland. Trends und Leistungsvergleiche“ für das Netzwerk Bildung der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung.

Die Untersuchung, an der unter anderem die Bildungsforscherin Petra Stanat und der Erziehungswissenschaftler Klaus Klemm mitgewirkt haben, wurde am Donnerstagvormittag publiziert. Insgesamt seien aber „nur geringfügige Unterschiede zwischen den an privaten und öffentlichen Schulen im Mittel erreichten Kompetenzen festzustellen“, heißt es im Resümee der Studie.

Auserlesene Schülerschaft: größere Vorteile erwartet

Rechnet man die soziale Herkunft ein, „schmilzt der Vorsprung der Privaten fast komplett zusammen“, sagte Petra Stanat, Direktorin des Berliner Instituts zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB), „Zeit online“. Vereinzelt gebe es sogar Vorteile für die staatlichen Schulen. „Angesichts der auserlesenen Schülerschaft könnte man erwarten, dass die Vorteile der Privatschulen größer sind“, wird Stanat zitiert. Privatschüler stammen häufiger aus gut situierten Familien und haben seltener einen Migrationshintergrund.

Der Leistungsvergleich basiert auf den Untersuchungen der IQB-Bildungstrends. Bei diesen bundesweiten Ländervergleichen werden Schüler am Ende der vierten Klassen (zuletzt 2016) und Schüler am Ende der 9. Klassen (2015) darauf getestet, inwiefern sie die Bildungsstandards in Kernfächern erfüllen.

Von vornherein geringerer Abstand am Gymnasium

Blickt man auf die von den Schülerinnen und Schülern absolut erreichten Punktzahlen, ergibt sich zunächst ein ganz anderes Bild. So erzielten die privat beschulten Viertklässler in Deutsch in allen drei Kompetenzbereichen signifikant bessere Ergebnisse: Beim Lesen waren es 33 Punkte mehr, beim Zuhören 42 Punkte und bei der Orthografie 15 Punkte. Ähnlich sieht es in der 9. Klasse an Schulen aus, die nicht zum Abitur führen: In den drei Deutschbereichen lagen die Privatschüler um 28 bis 36 Punkte vorn, in Englisch beim Leseverstehen um 32 Punkte und beim Hörverstehen um 36 Punkte.

In den 9. Klassen der Gymnasien war der Vorsprung der Privatschüler von vornherein schwächer - mit sieben Punkten im Deutsch-Lesen und 14 Punkten im Zuhören, keinen Unterschied gab es bei der Orthografie. Im Englischen lagen Gymnasiasten an beiden Schulformen in etwa gleichauf. Den Punktzahlen entspricht je nach Kompetenzbereich und Klassenstufe ein zu erwartender Lernzuwachs. 16 Punkte beim Deutsch-Zuhören in der 4. Klasse entsprechen beispielsweise einem viertel Schuljahr.

Üblich ist es bei solchen Leistungsvergleichen zwischen ungleichen Gruppen jedoch, die nicht von der Schule abhängigen Faktoren „herauszurechnen“. Dabei gehört es zu den Grundeinsichten der Bildungsforschung, dass Kinder und Jugendliche aus Elternhäusern mit höheren Bildungsabschlüssen und einem höheren Einkommen in ihrer Schullaufbahn generell im Vorteil sind. Die Bessergestellten wiederum bilden mehrheitlich die Schülerschaft der Privatschulen, vor allem jener, die hohe Schulgelder verlangen.

Bildungsforscher bildeten "statistische Zwillinge"

Für die aktuelle Studie wurden dazu Daten des Nationalen Bildungsberichts von 2016 herangezogen. Demnach weisen die Privatschuleltern einen höheren sozioökonomischen Status auf, die Familien haben seltener einen Zuwanderungshintergrund und zu Hause wird folglich häufiger ausschließlich Deutsch gesprochen. Hinzu komme, dass Kinder an privaten Schulen im Schnitt länger eine Kita besucht haben.

Um diese Unterschiede für den statistischen Vergleich zu neutralisieren, bildete das Team um Petra Stanat „statistische Zwillinge“ aus Schülerinnen und Schülern beider Schulformen, die sich hinsichtlich ihres sozioökonomischen Hintergrunds und ihrer kulturellen Herkunft stark ähneln. Berücksichtigt wurden auch ihre kognitiven Grundfähigkeiten und die Anzahl der in der Familie vorhandenen Bücher, um ihr „kulturelles Kapital“ zu bestimmen.

Leichte Vorteile der Privaten bis zur 9. Gymnasialklasse ausgeglichen

Nach dieser „Kontrolle“ der Schülerleistungen in den IQB-Tests ergeben sich sehr viel geringere Unterschiede. Beim Deutsch-Lesen in der Grundschule etwa verringert sich der Abstand von 33 auf fünf Punkte und sinkt damit unter die Signifikanz-Grenze. Ähnlich sieht bei den nichtgymnasialen Neuntklässlern aus. Übrig bleibt für beide Altersstufen nur der Vorsprung der Privatschüler beim „Zuhören“ in Deutsch beziehungsweise beim Hörverstehen in Englisch: Zwölf Punkte an der Sekundarschule und 16 an der Grundschule entsprechen jeweils einem viertel Jahr Lernzuwachs.

Für die Gymnasien ergibt sich beim Deutsch-Zuhören ein signifikanter Leistungsvorteil für die Privaten von sieben Punkten – und damit ein halbes Jahr Lernzuwachs. Beim Leseverstehen in Englisch dagegen liegen die Schüler an öffentlichen Schulen um sieben Punkte vorn. Private und staatliche Gymnasien liegen also praktisch gleichauf. Die etwas größeren Vorteile in Teilbereichen, die Schüler von der privaten Grundschule mitbringen, haben sich bis zur 9. Gymnasialklasse relativiert.