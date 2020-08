Studierenden aus dem Ausland bleibt die Einreise nach Deutschland auch im Wintersemester verwehrt, wenn sie nicht nachweisen können, dass für ihr Studium eine Präsenzpflicht an der Hochschule besteht, an der sie eingeschrieben sind. Das geht aus einer Antwort des Bundesbildungsministerium auf eine Anfrage der Grünen hervor, über die am Freitag zunächst das ARD-Hauptstadtstudio berichtete.

Demnach können Ausländer, die einen Studienplatz in Deutschland haben, nur dann einreisen, wenn ihr Studium aufgrund von Präsenzpflichten nicht aus dem Ausland möglich ist. „Die Einreise zu einem Online- oder Fernstudium ist weiterhin nicht vorgesehen“, heißt es in der Antwort. Sowohl im Visumverfahren als auch als bei Grenzkontrollen werden demnach Bescheinigungen über ein Präsenzstudium gefordert. Auf den Seiten des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) finden sich die Vorgaben bereits.

Kritik an den Vorgaben der Bundesregierung

Das Vorgehen der Bundesregierung bleibt nicht ohne Kritik, gab es doch einen lauten Aufschrei, als US-Präsident Donald Trump vor kurzem angedroht hatte, ausländische Studierende auszuweisen, die ihr Studium auch online absolvieren können.

Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) hatte die Pläne der USA kritisiert. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa

Die mittlerweile wieder zurückgenommenen Regelung der USA hatte auch Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) scharf kritisiert: „Wissenschaft und Forschung leben vom Austausch, gerade vom internationalen Austausch“, sagte sie. Das müsse auch in Zeiten der Pandemie gelten. Die Grünen bemängeln nun, dass Deutschland ein ähnliches Vorgehen wie seinerzeit die USA an den Tag lege.

Der Grünen-Abgeordnete Kai Gehring, der die Anfrage an das Bundesbildungsministerium gestellt hatte, sagte der ARD, es sei eine „irrige Annahme“, dass ein Studienaufenthalt nur für den Besuch von Vorlesungen und Seminaren gedacht sei. „Austausch dient auch dazu, Kultur und Gesellschaft des Gastlandes kennenzulernen“, sagte er.

Die Grünen sprechen von Doppelmoral

Vor dem Hintergrund der Kritik an den geplanten Ausweisungen in den USA sprach der Grünen-Abgeordnete Gehring von „Doppelmoral“. Im ARD-Bericht heißt es unter Berufung auf den Bundesverband ausländischer Studierender weiter, dass Studierende in ihren Heimatländern vielleicht Online-Seminare belegen könnten, ihnen aber in manchen Fällen Zugang zu den Bibliotheken fehle.

Der Sprecher Kumar Ashish schlug vor, alle ausländischen Studierenden mit einem negativen Corona-Test einreisen zu lassen. Mittlerweile ist die neue Einreiseregelung allerdings schon in Kraft. Wegen der in der Corona-Pandemie verhängten Einreisesperren konnten ausländische Studierende bereits seit dem 17. März nicht mehr einreisen. Die neue Regelung mit dem Nachweis von Präsenzpflichten gilt laut Bundesbildungsministerium seit dem 2. Juli.

FDP: Pauschales Einreiseverbot völlig überzogen

FDP-Bildungsexperte Jens Brandenburg sagte der ARD, dass die Bundesregierung mit ihrer „bürokratischen Engstirnigkeit“ die Axt an den internationalen Studierendenaustausch lege.

Ein pauschales Einreiseverbot für Studierende unabhängig von Corona-Testergebnissen und Risikogebieten sei völlig überzogen. „Das ist beschämend. Frau Karliczek darf sich jetzt nicht wegducken. Sie sollte die internationale Wissenschaftsmobilität selbstbewusst verteidigen.“ (mit epd)