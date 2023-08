Supermond 2023 Warum Sie den „Blue Moon“ am 30. August nicht verpassen sollten

Am kommenden Mittwoch ist es so weit: Der Mond kommt der Erde so nahe wie selten und ist als sogenannter Supermond am nächtlichen Himmel besonders groß und hell sichtbar.

Der kosmische Kuschelkurs unseres Nachbarn ist nicht nur rein optischer Natur: Der Mond wird in der Nacht vom Mittwoch auf den Donnerstag tatsächlich eine geringere Distanz zur Erde haben, als es sonst der Fall ist. So nah kommt der Satellit uns erst wieder 2024.

Wie nah kommt der Mond der Erde?

Normalerweise beträgt der mittlere Abstand zwischen Mond und Erde rund 384.400 Kilometer.

In der Nacht vom 30. auf den 31. August wird die Distanz zwischen uns und dem Trabanten „nur“ noch etwa 357.300 Kilometer betragen. Damit ist der Mond grob gerechnet etwa 30.000 Kilometer näher an der Erde.

Telespargel trifft Frau Luna: Am 27. April 2021 tauchte der Supermond direkt hinter dem Berliner Fernsehturm auf. © Christophe Gateau/dpa

Schwer vorstellbar: 384.400 Kilometer Entfernung zum Mond Die „mittleren Entfernung“ zum Mond beträgt von der Erde aus rund 384.400 Kilometer. Das entspricht etwa neuneinhalb Touren um die Erde herum, wenn man immer am Äquator entlangsaust. Wer sich die Strecke immer noch nicht so recht vorstellen kann: Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes („Statistisches Jahrbuch 2019“) ist Deutschland von der nördlichsten Spitze (List auf Sylt) bis zum südlichsten Zipfel (Oberstorf in Bayern) etwa 879 Kilometer lang. Um die Strecke zum Mond zurückzulegen, müsste man Deutschland der Länge nach also etwa 438 Mal durchqueren.

Wann kann man den Supermond am besten beobachten?

Der führenden Weltzeit-Webseite „Time and Date“ zufolge erreicht der Mond am 30. August um etwa 18 Uhr mit einer Distanz von 357.181 Kilometern seinen geringsten Abstand zur Erde.

Allerdings ist der Trabant zu dieser Zeit in Deutschland noch gar nicht aufgegangen. Wenn der Mond pünktlich zur Prime Time um 20:15 Uhr (Berlin) auf der Bildfläche erscheint, hat sich unser kosmischer Nachbar schon wieder zehn Kilometer von der Erde entfernt.

Sein absolutes Vollmond-Maximum erreicht er in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag um 3:35 Uhr (Berlin). Dann ist der Supermond zwar kugelrund, befindet sich aber schon wieder 357.355 Kilometer von der Erde entfernt, wie unter anderem der Bildungskanal ARD alpha berichtet.

Wer den Mond in seiner vollen Pracht bestaunen will, sollte kurz nach Mondaufgang einen Blick auf Frau Luna werfen – auch wegen der sogenannten Mondtäuschung, die den Trabanten noch größer erscheinen lässt.

Mondtäuschung: Was hat es damit auf sich? Der Vollmond bei Aigle in der Schweiz am 6. Februar 2023. © Anthony Anex/dpa Wenn sich der Mond in unmittelbarer Nähe zum Horizont befindet, erscheint er uns größer, als wenn er hoch am Himmel steht. Diesen Effekt bezeichnet man gemeinhin als Mondtäuschung oder auch Mondillusion. Die optische Täuschung ist reine Kopfsache. Vergleicht man Fotos vom Mond knapp über dem Horizont mit Fotos vom bereits aufgegangenen Mond, dann wird deutlich, dass der Satellit auf beiden Fotografien genau gleich groß ist. Eine gängige Theorie begründet das Phänomen mit der fehlenden Raumtiefe: Steht der Mond am Horizont, dann können wir ihn in Relation zur Landschaft (Berge, Wälder, Gebäude) setzen. Steht der Mond hoch am Himmel, dann fehlt dem menschlichen Auge die Tiefeninformation. Er erscheint uns dann weiter weg.

Supermond: Kann man den Unterschied erkennen?

Eine weitverbreitete Annahme besagt, dass ein sogenannter Supermond im Vergleich zum „normalen“ Mond merklich größer am Nachthimmel erscheint. Tatsächlich fällt der Unterschied visuell aber nicht so deutlich aus wie zunächst angenommen.

Entfernung zum Mond: mal näher, mal ferner Unser Mond kreist auf einer Ellipse um die Erde. Der erdnächste Punkt der Mondumlaufbahn wird Perigäum genannt. Der erdfernste Punkt wird entsprechend als Apogäum bezeichnet.

Zum Vergleich: Der Wiener Arbeitsgemeinschaft für Astronomie zufolge entspricht die Differenz zwischen dem größtmöglichen und dem kleinstmöglichen Vollmond in etwa dem Größenunterschied von einer 1-Euro-Münze zu einer 2-Euro-Münze. Direkt nebeneinander platziert mag der Größenunterschied durchaus auffallen – ohne Referenz könnte sich die Unterscheidung allerdings schwierig gestalten.

Weil der Supermond im Durchmesser aber etwa 14 Prozent größer und bis zu dreißig Prozent heller am Nachthimmel erscheint, kann man den Unterschied möglicherweise dennoch erkennen. Gerade in Regionen mit wenig Luftverschmutzung dürfte der Supermond strahlender als sonst am Himmel erscheinen.

Am Frankfurter Flughafen startete am 9. März 2020 eine Passagiermaschine vor dem tief am Himmel stehenden Supermond. © Boris Roessler/dpa

„Blue Moon“ im August

Im August 2023 kommen Astronomie-Fans voll auf ihre Kosten. Das liegt nicht nur am Meteorstrom der Perseiden, die noch bis zum 31. August ihre Bahnen über den Nachthimmel ziehen.

Bereits am 2. August konnten Nachtschwärmer einen satten Vollmond bewundern, der ebenfalls als sogenannter Supermond gehandelt wurde. Um 8 Uhr früh kam der Trabant allerdings „nur“ 357.311 Kilometer an die Erde heran. Am 30. August fällt der Abstand zum Mond mit 357.181 Kilometern noch mal etwas geringer aus.

Normalerweise tritt ein Vollmond nur einmal im Kalendermonat auf. Im August dieses Jahres gibt es aber eine Ausnahme: den sogenannten „Blue Moon“.

Was ist ein „Blue Moon“? Tritt ein Vollmond innerhalb eines Kalendermonats gleich zweimal auf, dann wird das zweite Vollmond-Ereignis als „Blue Moon“ (zu Deutsch: Blauer Mond) bezeichnet. Der Begriff wurde der englischen Redewendung „Once in a blue moon“ entlehnt, was übersetzt so viel wie „Alle Jubeljahre einmal“ heißt. Mit der Bezeichnung ist ein seltenes Ereignis gemeint. Statistisch gesehen findet ein „Blauer Mond“ dem Fachmagazin „Spektrum der Wissenschaft“ zufolge im Durchschnitt etwa alle 2,5 Jahre statt.

Supermond mit dem Handy fotografieren? So klappt es

Wohl jeder hat es schon einmal versucht und war danach enttäuscht. Während der Erdtrabant mit dem bloßen Auge betrachtet oftmals wie ein großer Honigmond am Horizont hängt, zeigen mit dem Smartphone geschossene Fotos oftmals nur eine grellweiße Kugel am schwarzen Himmel – Krater und Details sucht man vergeblich. Dabei kann man bereits mit ein paar kleinen Anpassungen große Ergebnisse erzielen.

Supermond in China (Provinz Guangdong) am 13. Juli 2022. © IMAGO/Xinhua

1. Autofokus auf den Mond

Tippen Sie den Mond auf Ihrem Display an. So wird der Autofokus direkt auf den Mond gerichtet und entsprechend justiert.

2. Helligkeit anpassen

Auf vielen Handyfotos zeigt sich der Mond als gleißend heller Kreis ohne die schönen Krater und Konturen. Hier kann Abhilfe geschaffen werden, indem man bei der Aufnahme schrittweise die Helligkeit herunterregelt.

3. ISO-Wert und Belichtungszeit anpassen

Wählen Sie einen möglichst geringen ISO-Wert aus. So vermeiden Sie lästiges Bildrauschen und die Aufnahmen werden kontrastreicher. Die Belichtungszeit kann zunächst ebenfalls niedrig angesetzt und dann schrittweise erhöht werden, falls die Bilder zu dunkel ausfallen sollten.

Hier lohnt es sich, etwas zu experimentieren, um das bestmögliche und vor allem schärfste Ergebnis herauszuholen.

4. Nicht wackeln

Jetzt kommt der schwierigste Teil: still halten und möglichst nicht das Bild verwackeln. Hierfür eignet sich entweder ein Stativ für das Handy oder auch ein Selfiestick, der als Stativ genutzt wird. Wer beides nicht zur Hand hat, kann sein Handy auch irgendwo anlehnen und sein Headset als Fernauslöser benutzen.