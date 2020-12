Die Leistungen der Grundschülerinnen und Grundschüler in Deutschland in Mathematik und Naturwissenschaften liegen im internationalen Vergleich im Mittelfeld. In den Naturwissenschaften sind die Kompetenzen dabei in den vergangenen Jahren signifikant zurückgegangen.

Das ergibt die internationale Schulstudie Timss, deren Ergebnisse an diesem Dienstagvormittag in Berlin vorgestellt wurden.

Damit ergibt sich gegenüber den vorangegangen Untersuchungen ein Abwärtstrend: 2016 lagen die Viertklässler aus Deutschland noch in den Naturwissenschaften im oberen Drittel, 2011 in beiden getesteten Bereichen. 2007 hatte Deutschland sogar in Mathematik und in den Naturwissenschaften noch fast mit dem oberen Leistungsviertel mitgehalten.

Für die Timss-Studie wurden weltweit mehr als 300.000 Schülerinnen und Schüler aus 58 Ländern getestet, aus Deutschland nahmen 4900 Schülerinnen und Schüler aus 203 Schulen teil. Da die Tests 2019 durchgeführt wurden, bildet die Studie noch keine Auswirkungen der Coronakrise ab, also etwa das wochen- und in manchen Ländern wie den USA monatelange Distanzlernen.

Länder aus Ostasien liegen vorne

In Mathematik erreichte Deutschland 521 Punkte, das ist praktisch ein identisches Ergebnis wie 2016. In den Naturwissenschaften sind es 518 Punkte, ein Minus von zehn Punkten. In beiden Bereiche ist das zwar leicht über dem internationalen Durchschnitt, aber zum Teil deutlich unter dem Schnitt der teilnehmenden EU-Staaten beziehungsweise OECD-Staaten.

Spitzenreiten sind fast ausschließlich Staaten aus Ostasien: In Mathematik Singapur, Hongkong und Südkorea, in den Naturwissenschaften Singapur, Südkorea sowie Russland. Singapur liegt rund hundert Punkte vor Deutschland - das entspricht eigentlich fast drei Lernjahren.

Die Risikogruppe bleibt hoch

Auffällig sind wie bei anderen Schulstudien auch die sozialen Disparitäten in Deutschland. So besteht zwischen den Kindern mit Migrationshintergrund und denen ohne Migrationahintergrund ein Leistungsabstand, der fast einem Schuljahr entspricht.

In Mathematik erreichen 25,4 Prozent aller Viertklässler allenfalls ein elementares Wissen, sie gehören also zur so genannten Risikogruppe. In den Naturwissenschaften gehören sogar 27,6 Prozent dazu. Im Vergleich zu 2016 ist der Anteil in beiden Fachbereichen noch einmal gestiegen (in Mathematik um zwei Prozentpunkte, in Naturwissenschaften um sechs Prozentpunkte). Studienleiter Knut Schwippert, Professor für Erziehungswissenschaft an der Uni Hamburg, nannte diesen Befund besonders "beunruhigend".

Wenig Spitzenlerner in Deutschland

Umgekehrt gibt es vergleichsweise wenig Spitzenlerner in Deutschland - der Anteil beträgt hier sechs Prozent (Mathematik) beziehungsweise 6,9 Prozent (Naturwissenschaften). Hier hat sich ebenfalls nichts verändert, auch wenn das als Problem seit langem erkannt ist.

Auffällig ist laut Studienleiter Knut Schwippert, dass in den Naturwissenschaften besonders die Jungen schwächer abschneiden als bei der vorangegangenen Untersuchung. Zwischen Jungen und Mädchen gebe es hier nun keine Unterschiede mehr.

"Schulen kommen gut mit Flüchtlingskindern zurecht"

Bei der vorangegangen Studie flossen die Resultate der seit 2015 aufgenommen Flüchtlingskinder noch nicht ein. Könnte es sein, dass deren Ergebnisse nun das Gesamtresultat für Deutschland beeinflusst haben? Nein, sagt Schwippert: Die Veränderungen beim Migrationsanteil würden keine Effekte zeigen, die Schulen konnten gut mit dieser Gruppe umgehen.

Timss - die Abkürzung steht für „Trends in International Mathematics and Science Study“ - ist eine Studie der International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). Sie wird federführend in Boston (USA) durchgeführt. Das deutsche Konsortium ist unter der Leitung des Erziehungswissenschaftlers Knut Schwippert an der Universität Hamburg angesiedelt.