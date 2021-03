Besucheransturm in Freizeitregion von Rio de Janeiro

Am ersten Wochenende des „Super-Feiertags“ mit Lockdown als Anti-Corona-Maßnahme haben sich vor einem beliebten Touristenziel in Rio de Janeiro Verkehrsstaus gebildet. Eine kilometerlange Fahrzeugschlange verstopfte am Samstag die Zufahrt zu einem Gebiet mit Seen, das sich im Osten Rios an der Küste entlangzieht. Der Stau erreichte zu Spitzenzeiten mehr als zehn Kilometer, wie etwas das brasilianische Nachrichtenportal „G1“ berichtete. Die Wartezeit betrug demnach bis zu drei Stunden.

Verschiedene Zugänge zu den Städten entlang der Straße mit den Lagunen und Stränden waren versperrt,Im Bundesstaat São Paulo blockierten Bewohner eine Bundesstraße zu einem Touristenort mit brennenden Reifen.Von Freitag bis zum Ostersonntag sind nur essenzielle Aktivitäten erlaubt. Der Bundesstaat Rio de Janeiro legte Feiertage aus dem Jahr vor und schaffte einen „Mega-Feiertag“ über diesen Zehn-Tages-Zeitraum.Die Idee war, dass es mehr Bewohnern gelingen würde, sich an die Einschränkungen des öffentlichen Lebens zu halten. Das brasilianische Fernsehen berichtete jedoch auch von mehreren heimlichen Festen in Rio.Das Gesundheitsministerium in Brasília meldete 3650 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 innerhalb 24 Stunden. Zudem registrierte das Land vor kurzem erstmals mehr als 100.000 Corona-Neuinfektionen an einem Tag.Medikamente, unter anderem zur Intubation von Covid-19-Patienten, gehen zur Neige. (dpa)