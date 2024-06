Über Taylor Swift Vortrag an der Europa-Universität Viadrina

Der Kulturwissenschaftler Jörn Glasenapp (Uni Bamberg) ist nicht nur Forscher, sondern auch großer Taylor Swift-Fan. Swift ist für ihn der „größte Popstar unserer Zeit“, ein Buch hat er über Swift bereits geschrieben. Themen sind dabei, welche Rolle Taylor Swift als Frau innerhalb des Musikbusiness und in der öffentlichen Wahrnehmung einnimmt. Er schreibt auch über ihren Einfluss auf die Gesellschaft und über das, was ihre Songs und Texte auszeichnet. Am kommenden Dienstag, (2. Juli) hält Glasenapp einen Vortrag an der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder), unter dem Titel „Taylor Swift und die alten weißen Männer“. Ab 18 Uhr, Gräfin-Döhnhoff-Gebäude, Europaplatz 1.

