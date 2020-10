Das Wintersemester beginnt am Montag - und damit auch wieder die finanziellen Überbrückungshilfen für Studierende in der Coronakrise. Das erklärte das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) am Freitag auf Anfrage des Tagesspiegels.

„Das BMBF beabsichtigt die Wiedereinsetzung der Überbrückungshilfe für Studierende in pandemiebedingter Notlage für den Monat November vorzunehmen", teilte ein Ministeriumssprecher mit. Dieses Instrument habe sich bereits in den Monaten von Juni bis September bewährt - "und sollte aufgrund der aktuellen Entwicklung wieder aktiviert werden".

Damit reagiert das BMBF auf entsprechende Forderungen von Studierendenverbänden, Gewerkschaften und Parteien angesichts des ebenfalls am 2. November startenden Wellenbrecher-Lockdowns mit harten Einschnitten für die Gastronomie, Hotels und das Veranstaltungsgewerbe.

Überbrückungshilfe verbessern, fordert die GEW

„Die Bundesregierung muss die Überbrückungshilfe für in Not geratene Studierende umgehend wieder auflegen und verbessern", erklärte GEW-Vorstand Andreas Keller am Freitag. "Weil gastronomische Einrichtungen schließen und Veranstaltungen abgesagt werden müssen, verlieren viele Studierende erneut ihre Jobs." Dabei seien zwei Drittel der Studierenden auf Nebenjobs angewiesen.

Auch der Studierendenverband fzs hat die Bundesregierung "zum unverzüglichen Handeln hinsichtlich der ökonomischen Not der Studierenden" aufgefordert. Die Überbrückungshilfen müssen sofort reaktiviert werden, "bis ein verbessertes Tool entwickelt ist".

Einen konkreten Zeitplan und Modalitäten für den Neustart des Ende September beendeten Programms nannte das BMBF am Freitag nicht. "Die möglichen Auswirkungen der Beschlüsse von Bund und Ländern zur Bekämpfung der SARS-CoV-2-Pandemie auf Studierende sind derzeit Gegenstand von Gesprächen mit dem Deutschen Studentenwerk und den Studierenden- bzw. Studentenwerken", hieß es aus dem Ministerium.

Wegen entspannter Wirtschaftslage gestoppt

Den zwischenzeitlichen Stopp der Überbrückungshilfen hatte das Ministerium von Anja Karliczek (CDU) im September damit begründet, dass sich die Wirtschaftslage "erfreulicherweise wieder entspannt" habe. Damit verbessere sich auch wieder das Beschäftigungsangebot für Studierende, hatte Karliczeks Staatssekretär Michael Meister erklärt.

Die verbesserte Wirtschafts- und Beschäftigungslage habe bereits dazu geführt, dass die Zahl der Anträge zurückgegangen sei oder die pandemiebedingte Notlage bei Antragsstellung in immer weniger Fällen nachgewiesen werden könne. "Die von Beginn an befristet angelegte Überbrückungshilfe hat damit ihren Zweck erfüllt“, erklärte Meister.

Harte Bedingungen, viele Ablehnungen

Diese Aussage ist spätestens mit dem nun beginnenden und zunächst auf einen Monat terminierten Lockdown light überholt. Dass auch das BMBF das so sieht, zeigt die Ankündigung, das Programm nun doch zu verlängern. Allerdings war die Überbrückungshilfe in den vergangenen Monaten von vielen Seiten als unzulänglich kritisiert worden.

Studierende mussten in einer verschärften Notlage sein, um die Hilfe zu bekommen: Beantragen konnte sie nur, wer weniger als 100 Euro auf dem Konto hat. Der monatliche Zuschuss betrug dann 500 Euro im Monat. Wer zwischen 100 Euro und 199,99 Euro auf dem Konto hatte, erhielt 400 Euro. Waren es bis zu 499,99 Euro, gab es nur 100 Euro vom Bund.

Diese Beträge reichten aus der Sicht von Verbänden, Gewerkschaften und der Opposition nicht zur Existenzsicherung. Zudem wurden zahlreiche Anträge abgelehnt - und das Programm des BMBF am Ende gar nicht ausgeschöpft.

25 Millionen Euro sollen nach Aussage der Grünen im Bundestag ans Bundesfinanzministerium zurückgeflossen sein. In Berlin war das vorhandene Budget bis Mitte September sogar nur zur Hälfte ausgezahlt worden.