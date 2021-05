Die Berliner Hochschulen sollen noch in diesem Sommersemester wieder deutlich mehr Lehre in Präsenz anbieten – das hat der Regierende Bürgermeister und Wissenschaftssenator Michael Müller (SPD) unmissverständlich klar gemacht. Doch der am Mittwoch von Müller vorgelegte Öffnungsplan, der unter anderem Lerngruppen bis 40 Personen vorsieht, trifft unter Studierenden und Forschenden auf viel Kritik. Die Hochschulen scheinen die Vorgaben nicht vollständig umsetzen zu wollen.

Die Landesastenkonferenz, also die Studierendenvertretungen der Berliner Hochschulen, rief am Donnerstag Müller dazu auf, das geplante Vorgehen „zu überdenken“. Studierende dürften nicht in Präsenz „gezwungen“ werden: Einige würden mit durch Corona gefährdeten Menschen zusammen wohnen oder gehörten selbst zu Risikogruppen.

Andere würden dieses Semester gar nicht in Berlin verbringen, da sie von durchgehender Digitallehre ausgingen. Insbesondere die Tatsache, dass Prüfungen von Online- zu Präsenzformaten umgeplant werden könnten, löse Verunsicherung aus.

Viel Unverständnis in den Hochschulen

Wenn man sich an den Hochschulen umhört, ist insgesamt viel Unverständnis zu hören. Was soll die Rückkehr so wenige Wochen vor Semesterschluss, fragen viele. Konkret sieht der Öffnungsplan vor, dass ab dem 4. Juni Praxislehrveranstaltungen in Gruppen mit bis zu 25 Personen durchgeführt werden können.

Ab dem 18. Juni sind es sogar Lehrveranstaltungen mit bis zu 40 Personen. Das Semester endet vier Wochen später. Da die meisten Lehrveranstaltungen einmal wöchentlich, geht es also um vier Termine für die Präsenzlehre.

Dass auch die Leitungen skeptisch sind, zeigt eine Umfrage des Tagesspiegels.

Christian Thomsen, Präsident der Technischen Universität , bekräftigte seine Meinung, die er bereits vergangene Woche geäußert hatte: „Wir sollten uns darauf konzentrieren, das Wintersemester mit mehr Präsenz und dann hoffentlich sehr viel mehr geimpften Studierenden vorzubereiten“. Er sei „sehr überrascht“ von Müllers Äußerungen – insbesondere vor dem Hintergrund, dass eben erst sehr wenige Studierende vollen Impfschutz haben. Für diese Gruppe Impfstoff bereitzustellen, müsse jetzt politische Priorität haben. Die TU werde „im Rahmen des Möglichen“ einige Präsenzveranstaltungen anbieten. „Wir werden aber nicht größere Veranstaltungen öffnen, die schon zwei Drittel des Semesters digital stattgefunden haben.“

Dass der Öffnungsplan Müllers auf wenig Gegenlieben stößt, zeigte sich auch auf Twitter. Von „wohlfeilem politischen Aktivismus“ schrieb etwa Sabine Hark von der TU: „Hat irgendjemand mit gesprochen, wie die Ad-Hoc-Rückkehr in die Seminarräume gelingen kann?“ Hark leitet an der TU das Zentrum für interdisziplinäre Frauen- und Geschlechterforschung.

HTW-Wirtschaftsinformatikerin Debora Weber-Wulff twitterte, sie habe laut gelacht, als sie von den Plänen erfuhr. „Meine Kolleg:innen sind noch gar nicht alle geimpft, geschweige die Studierenden. Technik für Hybridlehre gibt es nur rudimentär.“ Die Umsetzung könne so nicht klappen.

Weniger umstritten sind dagegen die ersten Öffnungen für Bibliotheken, Mensen und PC-Pools. Diese begrüßten am Donnerstag auch die Studierendenvertretungen.