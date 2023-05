Unter der Musik Ich höre, also bin ich

„Seine Musik ist so rein und schön, dass ich sie als die innere Schönheit des Universums selbst ansehe“, soll Albert Einstein über Mozart gesagt haben. Der Physiker spielte Mozart auf seiner Geige, zur Erholung von der Arbeit und am liebsten in der gekachelten Küche, weil es dort so gut klang.

„Musik ist ein Fenster zu einem tieferen Verständnis davon, wer wir sind und wer wir werden können“, sagt David Greenberg. Der Psychologe und Neurowissenschaftler erforscht an der Bar-Ilan-Universität in Israel und der Cambridge University wie Musik auf das Gehirn und auf Gesellschaften wirkt. Für seine Studien verarbeitet Greenberg große Datenmengen mithilfe maschinellen Lernens. Außerdem ist er ausgebildeter Jazz-Saxophonist, spielt in einer Band und mit weiteren Musizierenden. „Das ist mein Herz und meine Seele und damit hat alles angefangen“, sagte er dem Tagesspiegel.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

„Man kann Musik als Technologie ansehen, die es uns ermöglicht, unseren geistigen und emotionalen Zustand zu verändern“, sagt Nori Jacoby, vom Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik in Frankfurt am Main, „und auch den von anderen Menschen.“ Als Bratschist und Komponist geht er in seiner Forschung von der einfach formulierten und schwerer zu beantwortenden Frage aus, wie das eigentlich funktioniert.

Albert Einstein liebte es zu musizieren, tat das aber meist bei geschlossenem Fenster, „um andere nicht zu verdrießen“. © picture alliance / AP Images/Uncredited

„Musik ist ein kulturelles Artefakt“, sagt Jacoby. In Experimenten etwa in Mali, Bolivien oder online hat Jacoby versucht herauszufinden, wie Erfahrung die Wahrnehmung verändert: Erheblich, zeigt sich. Westlichen Menschen intuitive Konzepte wie Harmonie, Rhythmik, fröhliches Dur und trauriges Moll finden sich in anderen Kulturen nicht wieder. Aber die Forschung deutet auf darunterliegende Konzepte, wie die Wahrnehmung von Tonhöhen, die universell sein könnten. „Musik kann uns mit einem Netz kulturellen Austauschs verbinden, mit etwas, das von der ganzen Menschheit geteilt wird“, sagt Jacoby.

Sie ist etwas Persönliches und ein gemeinsamer Nenner: Mozart etwa für den Physiker Einstein und Millionen Menschen, die heute seine Musik spielen, hören und lieben. Spielarten westlicher Musik bieten Menschen soziale Räume, in denen sie sich entfalten, aus denen sie Kraft schöpfen, angetrieben von den bevorzugten Beats, Stimmungen, Moden und Musizierenden als Vorbildern, Projektionsflächen und Wunschpartnern.

Menschen lieben Musik in unzähligen – weil schwer voneinander abgrenzbaren – Facetten. Unsere heftig emotional aufgeladene Beziehung zu Tönen begann spätestens in der Steinzeit. Sie verändert sich stetig, schon mit der Erfindung der Knochenflöte und heute durch den Einfluss künstlicher Intelligenz, aber sie dürfte fortbestehen. Denn Musik ist Teil dessen, was uns zu Menschen macht. Forschung zum Thema rührt also auch an die große Frage, wer wir eigentlich sind. Ebenso wenig abschließend beantwortete kleinere Fragen kommen hinzu, zum Beispiel, was wir eigentlich hören.

Harmonie und eine Norm

„Wie lieblich schallt durch Busch und Wald des Waldhorns süßer Klang“ heißt es im Volkslied. Präziser wäre zu singen, dass der süße Klang durch die Luft schallt. Schallwellen sind Druckschwankungen, die sich im Raum ausbreiten. Sie benötigen dazu ein Medium, dass sie in Schwingungen versetzen können: Waldluft, Wasser, oder die Kordel eines Dosentelefons. Wie hoch oder tief ein Ton klingt, hängt von der Wellenfrequenz ab, wie viele Schallwellen pro Sekunde ins Ohr schwappen. Tiefere Töne haben eine niedrigere Frequenz als höhere, üblicherweise angegeben in Hertz (Schwingungen pro Sekunde).

Westliche Musik ist weitgehend geprägt von zwölf Halbtonschritten, die zwischen der Verdopplung der Frequenz, einer Oktave, liegen. Man gelangt damit vom eingestrichenen Ton „a“ zum eine Oktav höheren, zweigestrichenen a – oder, wer kann, vom „Some-“ zum „-where“ im Lied „Somewhere over the rainbow“ oder vom ersten zum zweiten Gitarrenton in Guns n‘ Roses‘ „Sweet child o‘ mine“. Auf dem Klavier sind die meist sieben Oktaven jedes Tons an entsprechender Stelle im wiederkehrenden Muster der schwarzen und weißen Tasten zu finden.

Per nicht unumstrittenen Entscheid auf einer internationalen Konferenz in London im Jahr 1939 wurde die Frequenz des Standard-Kammertons „a1“ auf 440 Hertz festgelegt – höher als zuvor üblich (etwa 432 oder noch darunter) und tiefer als manches Sinfonieorchester heute stimmt. Neben der Oktave bei 880 Hertz ergeben sich nach der auf Pythagoras zurückgehenden Harmonielehre wohlklingende Frequenzverhältnisse, wenn unterschiedlich hohe Töne zusammengespielt werden. Ein Dreiklang besteht zum Beispiel aus dem Grundton, einer Terz mit dem Frequenzverhältnis 5:4 und einer Quint mit dem Frequenzverhältnis 3:2. Mit passenden Frequenzen harmonieren Töne.

Stimmungsprobleme und Pragmatismus

Aus der theoretisch perfekten Harmonie ergibt sich ein praktisches Problem. Instrumentenbauer können mit zwölf vorgegebenen Halbtonschritten pro Oktave, wie etwa auf Klavier oder Gitarre, keine reine Stimmung für alle Tonarten umsetzen. Ausgehend von einem anderen Grundton gelangt man über die Frequenzverhältnisse zu anderen Werten, als sie mit den vorgegeben Tasten oder Bünden gespielt werden können. Die Frequenzen der zwölf festgelegten Halbtöne werden also gerundet, sodass sie zwar nicht exakt den Verhältnissen jeder Tonart entsprechen, die Fehler aber über alle Tonarten hinweg minimiert werden.

Bei einigen Intervallen werden die Missklänge aber durchaus hörbar, etwa wenn man auf einer Gitarre „Scar Tissue“ von den Red Hot Chili Peppers nachspielt. Um das Intro so harmonisch wie die Aufnahme klingen zu lassen, muss man eine Saite tiefer stimmen, als das Stimmgerät vorgibt. So wird die gespielte Terz näher an das Frequenzverhältnis von 5:4 gebracht. Der Haken dabei: spielt man andere Intervalle, kann es noch schiefer werden, als es das Intro mit einer nach Stimmgerät gestimmten Saite ist.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Klassische Komponisten vermieden bestimmte Tonarten, da sich die Missklänge mehrten, je weiter sie sich vom Grundton entfernten, nach dem das Instrument gestimmt war. Johann Sebastian Bach wusste sich zu helfen, indem er nachstimmte. Sein „Wohltemperiertes Klavier“ enthält Stücke aller Tonarten von c bis h, die er alle „schön und gefällig“ klingen ließ. Aber was ist es, das uns „gefällt“?

Buchstabierte Musik, universelle Muster

Manchen fällt die Antwort leicht: „Metal.“ Oder: „Hip-Hop.“ Oder beides. Begriffe für musikalische Genres sind zwar geläufig, aber sie lassen viel Interpretationsfreiheit. So können sich zwei Metalfans ohne Weiteres in die langen Haare geraten, wenn sie sich über zwei Bands unterhalten, die für den Hip-Hop-Fan beide sicher „Metal“ machen, für Liebhaber aber höllenweit auseinanderliegen. „Genres sind nicht präzise genug, um zu beschreiben, welche Arten von Klangkonfigurationen Menschen mögen“, sagt Greenberg.

Genresicher ordnet das Fünf-Faktoren-Modell „MUSIC“ musikalische Präferenzen ein. Jeder Buchstabe im Akronym steht für eine Eigenschaft, „M“ für „mellow“ (sanft). Darunter fallen Stücke, die langsam und ruhig sind, und die als entspannend oder auch traurig wahrgenommen werden, etwa aus dem Genre R&B. „Unprätentiöse“ Musik (U) ist einfach strukturiert, ebenfalls eher entspannend und wird häufig auf akustischen Instrumenten gespielt, wie etwa Country-, Folk- und Liedermacher-Musik. „Anspruchsvolle“ („sophisticated“, S) Musik kommt eher aus den Bereichen Klassik oder Jazz, ist komplexer strukturiert und dynamischer. „Intensive“ (I) Musik ist laut angelegt, hierunter fallen Stücke aus den Bereichen Rock und Punk, aber auch Pop. „Zeitgenössische“ Musik („contemporary“, C) ist besonders rhythmisch, mit meist elektronischen Beats unterlegt, wie Hip-Hop oder Euro-Pop.

Deine LieblingsMUSIC Unter www.musicaluniverse.io kann man im Online-Test herausfinden, welche Genre-unabhängigen musikalischen Vorlieben man hat und welche persönlichen Eigenschaften daran geknüpft sind. Treffen sie zu?

Im vergangenen Jahr veröffentlichte ein Gruppe um Greenberg im Fachmagazin „Journal of Personality and Social Psychology“ die größte kulturübergreifende Studie über Musik mit fast 360.000 Teilnehmern aus 53 Ländern. „Die fünf Dimensionen der Musikwahrnehmung nach dem MUSIC-Modell sind rund um die Welt erkennbar“, sagt Greenberg. Darüber hinaus konnte das Team zeigen, dass auch rund um die Welt ähnliche Zusammenhänge zu Persönlichkeitsmerkmalen der Teilnehmenden bestehen, unabhängig vom kulturellen Umfeld.

„Es gibt eine robuste Korrelation zwischen Extrovertiertheit und der C-Dimension rhythmusbetonter Musik in allen 53 Ländern“, sagt Greenberg. Auch Offenheit gegenüber neuen Erfahrungen und die Vorliebe für anspruchsvolle Musik (S) sind auf diese Weise verbunden. „Musik kann ein gemeinsamer Nenner für Menschen aus verschiedenen Kulturen und mit unterschiedlichen Sprachen sein“, erklärt Greenberg. Die Korrelationen zwischen musikalischen Präferenzen und Geschlecht, ethnischer Zugehörigkeit und weiteren soziodemografischen Merkmalen waren ebenfalls länderübergreifend erkennbar. Wie zum Beispiel die Vorliebe von Teenagern für „intensive“ Musik. Das Team folgerte, dass es universelle Muster bei den Vorlieben für westliche Musik gibt.

Kulturelle Klangvorlieben

Doch die globale Harmonie hat gewisse Grenzen. Ein Team um Nori Jacoby hat das musikalische Gehör von Menschen aus verschiedenen Kulturen verglichen, etwa der bolivianischen Tsimane und musizierender und nicht-musizierender US-Amerikaner. Die Unterscheidung von Tonhöhen ist eine Fähigkeit des menschlichen Gehörs. Daher sollte es biologische Grenzen geben, aber nicht unbedingt Unterschiede zwischen Kulturen.

An seine biologischen Grenzen stößt das menschliche Gehör schon am oberen Ende der Klaviertastatur. Zwar können wir noch weit höhere Töne wahrnehmen. Allerdings fällt es uns mit ansteigender Tonhöhe zunehmend schwer, die Unterschiede zwischen den Tönen richtig zu interpretieren, selbst einfache Melodien zu erkennen.

Nori Jacoby (links) erforschte das musikalische Gehör der Tsimane in Bolivien. © Joaquın Valdes

Wie das Team um Jacoby im Fachblatt „Current Biology“ berichtete, sangen die Tsimane und US-Amerikaner Tonfolgen richtig nach, solange sie in einem mittleren Frequenzbereich blieben. Mit zunehmender Tonhöhe schlichen sich jedoch bei allen Fehler ein und anders als die US-Amerikaner gaben die Tsimane vorgegebene Oktavsprünge wieder, aber mit anderen Tönen.

Dies könne kulturell bedingt sein, vermuten die Forschenden, da Vorstellungen von Tonhöhen auch von Erfahrung mit Musiksystemen abhingen. „Wir nehmen alle eine objektive Welt wahr, aber unsere persönlichen Erfahrungen dabei sind sehr unterschiedlich“, sagt Jacoby. Im Nachsing-Test schnitten die musizierenden US-Amerikaner am besten ab. Vielleicht, weil sie alle einmal „Somewhere over the rainbow“ gehört haben.

„Es sind biologische und kulturelle Mechanismen, die unsere musikalischen Vorlieben beeinflussen“, sagt Greenberg. Das zeige sich schon bei Säuglingen, die innerhalb der ersten Monate die Art von Liedern zu schätzen lernen, die ihnen vorgesungen werden. Später im Leben könnten Hormone wie Testosteron die Art beeinflussen, wie wir auf Musik reagieren. Doch es gibt auch individuelle Faktoren, den eigenen Musikgeschmack, der mit unseren Persönlichkeitsmerkmalen zusammenhängt.

Künstliche Intelligenz und der Blues

Greenberg hat in früheren Untersuchungen Nutzerprofilen des Musikdienstes Spotify Persönlichkeitsmerkmale zugeordnet – mit hoher Trefferquote, wie er berichtet. Könnte Musik dann nicht nur das Fenster zu einem tieferen Verständnis unserer selbst sein, sondern auch anderen erlauben, uns besser zu verstehen, als uns lieb ist? Oder uns zu manipulieren? Erste Untersuchungen weisen in die Richtung. „Musik ist ein mächtiges Werkzeug“, sagt Greenberg.

Der Forscher erklärt, wie sich für uns magische Momente mit Computerhilfe entzaubern lassen. „Maschinelles Lernen kann Merkmale der Musik erfassen, die unterhalb der menschlichen Wahrnehmung liegen.“ Rechner können sämtliche Veröffentlichungen eines Künstlers auswerten und ihn auf diese Weise genauer kennenlernen als seine größten Fans. Doch Greenberg glaubt, dass ihnen dabei etwas Entscheidendes entgeht.

B.B. King, hier bei einem Auftritt in Paris 1969, war einer der einflussreichsten Blues-Musiker, vor allem auf Gefühlsebene. © imago/Philippe Gras/IMAGO/Philippe Gras / Le Pictorium

Bislang fehle der Künstlichen Intelligenz der größere Rahmen um Musizierende als Menschen ihrer Zeit zu verstehen. Greenberg nennt ein Beispiel, den Blues-Musiker B.B. King: „Was ist der Blues? Ein Lächeln, das man auch angesichts großen Leids trägt.“ King habe das in seiner Musik transportiert „und ich glaube, AI kann so etwas noch nicht verstehen.“

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Aber der Einfluss Künstlicher Intelligenz auf menschliche Musik wird zunehmen – schon weil Entwicklungen auf dem Gebiet lukrativ sind. Menschen werden beim Musikhören nicht unterscheiden, ob Menschen die Musik gemacht haben, oder KI an der Komposition beteiligt war, vermutet der Musikproduzent Rick Beato und spielt in einem Youtube-Video mit erkennbarem Unbehagen eine Kreation vor, in der die nachgebildete Stimme des verstorbenen Nirvana-Sängers Kurt Cobain die des ebenfalls verstorbenen Soundgarden-Sängers Chris Cornell ersetzt. Beato erwartet, die Menschen werden musikalisch konsumieren, was ihnen gefällt.

„Mit jeder Veränderung verliert man etwas und gewinnt etwas hinzu“, sagt Jacoby. Es sei nicht das erste Mal, dass technologische Errungenschaften Musik veränderten. Man denke an die Erfindung der elektrischen Gitarre und Verstärkung, derer sich auch Cobain bediente. Wenn alle Menschen auf der Welt heute die gleiche Musik hören könnten, weil sie online zugänglich ist, würde das ganz neue und diverse Verknüpfungen schaffen, sagt Jacoby.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

„Künstler können ein neues Publikum finden und zuvor marginalisierte Musik kann sehr populär werden.“ Auch er nennt den Blues als Beispiel, der in den 1960er Jahren mit neuen Bands auch außerhalb der USA bekannter wurde. „Populäre Musik interagiert immer mit Technologie“, sagt Jacoby, und auch KI könne neue Kreativität hervorbringen. Um einen Blues-Klassiker (nicht ganz korrekt) zu zitieren: The thrill isn‘t gone.